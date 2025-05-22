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Мурманская область. Арктика (16+)22.05.25 17:00

Портал «Госуслуги» запустили новый сервис для защиты от мошенников

На портале «Госуслуги» запущен новый сервис «жизненная ситуация», направленный на защиту граждан от мошенничества. Сервис объединяет все доступные на портале инструменты противодействия мошенникам: самозапрет на кредиты, возможность проверки своей кредитной истории, оформленных сим-карт, информации о подозрительном звонке и подачи жалобы о вредоносном ресурсе.

Также сервис включает каталог наиболее распространенных сценариев мошенничества, что позволяет пользователям быть в курсе новых схем и принимать меры для их предотвращения.

Для тех, кто уже столкнулся с мошенниками, сервис предоставляет подробные инструкции о том, что делать, если гражданин сообщил мошенникам пароль, и куда обращаться при столкновении с киберпреступниками: в частности, на интерактивной карте гражданин сможет найти ближайшие отделения МФЦ.

Новый сервис «жизненная ситуация» разработан в рамках федерального проекта «Государство для людей». Он объединяет все необходимые процедуры для конкретных жизненных обстоятельств, избавляя пользователей от необходимости искать информацию на разных ресурсах и разбираться с оформлением документов.

 

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