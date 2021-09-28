Портал Мурманской области «Открытый электронный регион» переходит на единую дизайн-систему официальных интернет-ресурсов

С 27 сентября обновился дизайн областного портала «Открытый электронный регион». Это связано с созданием единой цифровой среды государственных интернет-ресурсов, которая подразумевает единое визуально-графическое оформление и инструменты информационно-контентного наполнения.

Напомним, работа по переходу интернет-ресурсов правительства Мурманской области на единую дизайн-систему началась в 2018 году. Комитетом по развитию информационных технологий и связи Мурманской области (в настоящее время – министерство цифрового развития Мурманской области) был реализован пилотный проект по модернизации структуры и дизайна официального сайта органа государственной власти.

Обновлённый портал включал новый адаптивный шаблон, благодаря которому сайт изменялся в зависимости от разрешения экрана пользователя, и специальный интегрированный виджет поисково-навигационной системы «Госбар». Кроме того, посетителям была предоставлена возможность авторизации через единую федеральную систему аутентификации. Также на портале появилась версия для слабовидящих категорий граждан.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, в 2019 году успешный опыт пилотного проекта был расширен на официальный портал правительства Мурманской области, официальные сайты всех исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления региона, размещающихся на централизованной площадке регионального министерства цифрового развития.