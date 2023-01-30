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Мурманская область. Арктика (16+)30.01.23 10:15

Портал «Транспорт Севера» поможет северянам выбрать нужный маршрут общественного транспорта в режиме реального времени

Жители и гости Мурманской области могут отследить передвижение общественного транспорта в режиме реального времени с помощью портала транспортсевера.рф, адаптированного для использования на мобильном телефоне и доступного по ссылке без загрузки отдельных приложений.

Портал «Транспорт Севера» поможет пассажиру выбрать нужный маршрут из предложенных – от остановки до остановки – как на городских, так и на междугородних сообщениях с учетом возможных пересадок и времени в пути. 

«Карта сервиса интерактивна. При нажатии на интересующий маршрут или транспортное средство, на ней отображается схема движения, а при выборе автобусной остановки можно увидеть расписание и прогнозируемое время прибытия автобуса или троллейбуса. На карте также доступна информация о перевозчике, обслуживающего выбранный маршрут», – рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Николай Михайлов. 

При создании сервиса Центр информационных технологий Мурманской области в первую очередь ориентировался на потребности пользователей, в том числе учитывались климатические условия Кольского Заполярья, чтобы пассажир мог рассчитать заранее время, когда ему необходимо отправиться на остановку.

Более того, с помощью специального фильтра на карте «Транспорта Севера» можно отобразить не только остановочные павильоны и перекрытия, но и оставить отображение транспорта, который подойдёт маломобильным пассажирам. 

Избранные маршруты для быстрого поиска авторизованный пользователь может добавить в раздел «Закладки», а также оценить конкретный транспорт или остановку по пятибалльной шкале. В первом случае оценивается соблюдение водителем графика движения, вежливость персонала и комфортная температура в салоне, а во втором – чистота и освещение остановки.

«Транспорт Севера» – это подсистема Единой платформы управления транспортной системы Мурманской области (ЕПУТС), введенной в эксплуатацию в 2021 году. Все наши сервисы, включая данный портал, мы стараемся сделать удобными и понятными, развиваем их в соответствии с пожеланиями и отзывами жителей и гостей области», – сообщил руководитель Центра информационных технологий Мурманской области Игорь Егоров.

Удобство сервиса «Транспорт Севера» оценили уже более 1300 пользователей, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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