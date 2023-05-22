Портовики – выпускникам транспортно-логистического класса: «Наполняйте свои паруса ветром мечты – у вас всё получится!»

У памятника «Паруса мечты» в сквере перед Морским вокзалом г. Мурманска работники АО «Мурманский морской торговый порт» поздравили выпускников транспортно-логистического класса гимназии №8 областного центра с успешным завершением обучения. Очередной выпуск профильного класса – пятый. При поддержке градообразующего предприятия специализированное образование получили 24 юноши и девушки.

«Важно помнить, что жизнь – это длинное путешествие в поисках своего места и своего счастья. В нём вам понадобятся знания, которые вы получили в гимназии, любовь ваших близких, на которую вы всегда можете опереться, а еще надежная команда на борту и причал, где вас всегда ждут. Наполняйте свои паруса ветром мечты – у вас все получится!», - сказал на торжественной церемонии коммерческий директор АО «Мурманский морской торговый порт» Андрей Доценко.

Напомним, инициатива формирования транспортно-логистического класса принадлежит АО «Мурманский морской торговый порт». Работы с ней начались в 2016 году. Идея была реализована 1 сентября 2017 года, когда первые ученики пришли в специализированный транспортно-логистический 10 класс гимназии. В рамках учебной программы помимо основных предметов учащимся транспортно-логистического класса преподаватели из Мурманского арктического государственного университета преподают профильную математику, менеджмент, маркетинг, обществознание, логистику и профессиональные термины. В свою очередь, сотрудники АО «ММТП» проводят лекции по таким дисциплинам, как логистика стивидорной компании, финансы предприятия, железнодорожное обеспечение работы порта, эксплуатация машин, механизмов и перегрузочного оборудования порта, реализация экологических программ. Старшеклассники знакомятся с производством, историей, социальными проектами АО «ММТП», проходят обучение на базе учебно-курсового комбината предприятия, участвуют в социально-значимых мероприятиях. Традиционно конкурс для поступления в транспортно-логистический класс составляет более двух человек на место, а средний проходной бал – около 4,7, у многих ребят при поступлении - отличные аттестаты.

После завершения обучения в гимназии учащиеся специализированного класса имеют возможность поступить на профильные дисциплины в высшие учебные заведения. Так, в 2023 году порт получил целевое место в Мурманском арктическом государственном университете по направлению подготовки «Менеджмент. Логистика и управление предприятием» и целевое место по направлению подготовки «Техносферная безопасность» – в Мурманском государственном техническом университете, в рамках квоты, выделяемой правительством РФ. Параллельно было заключено два договора на целевое обучение с ребятами, которые хотели бы продолжить там своё профильное обучение. Для них проводился отдельный конкурс. Программа обучения в вузе разработана с учётом потребностей в квалифицированных кадрах в этой сфере и перспектив развития как отрасли в целом, так и конкретно АО «Мурманский морской торговый порт».

Портовики постоянно следят за успехами ребят, приглашают их на практику и на работу в ММТП. Так, осенью 2022 года первый выпускник профильного класса пришёл в АО «ММТП» на работу. А летом 2023 года на производственную практику в АО «ММТП» придут выпускники транспортно-логистического класса, которые проходят обучение в МАГУ и МГТУ, а также в других вузах РФ.

«Во время вашей учёбы в транспортно-логистическом классе Мурманский морской торговый порт помогал вам. Помните, что мы готовы поддержать вас и в будущем», - подчеркнул Андрей Доценко.

В рамках акции у памятника «Паруса мечты» выпускникам были вручены дипломы об окончании транспортно-логистического класса и подарки от АО «ММТП». Ребята организовали флэш-моб – благодарность порту и написали письма самим себе в будущее. Эти письма будут хранится у классного руководителя ближайшие пять лет – до того момента, когда нынешние выпускники откроют их вновь. Также получила продолжение традиция, которая родилась в 2021 году, когда на аллее у Морского вокзала выпускники высаживают «свое» дерево в «Аллее выпускников». Теперь там появилась сирень выпускников 2023 года.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251765%2Fwall-149919532_3207