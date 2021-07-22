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Мурманская область. Арктика (16+)22.07.21 14:00

Портовики делают прививки от COVID-19 в мобильном пункте вакцинации в Ледовом дворце

Работники Мурманского морского торгового порта проходят вакцинацию от COVID-19 в мобильном пункте вакцинации от коронавирусной инфекции в мурманском Ледовом дворце. В числе первых прививку сделал начальник отдела инвестиционных проектов АО «ММТП» Виктор Медведь. Ранее он переболел COVID-19 и, спустя шесть месяцев, сдал тест на антитела. Их уровень свидетельствовал о необходимости вакцинации.

«С учётом тех вопросов, которыми я занимаюсь, могу сказать, что рассматриваю вакцинацию как инвестицию в будущее. Речь идёт как о личном здоровье и благополучии близких, так и о создании условий для спокойной планомерной работы и жизни», - подчеркнул Виктор Медведь.

Специалист по охране труда и производственному контролю Алла Луговская также пришла в мобильном пункте вакцинации в Ледовом дворце. Она рассказала, что не болела новой коронавирусной инфекцией, но после возвращения из отпуска вместе с супругом приняли решение вакцинироваться.

«Мы видим, что ситуация с угрозой заражения COVID-19 не становится проще. Речь идет о новых волнах пандемии. Для того, чтобы обезопасить себя, мы решили сделать прививку», - сказала Алла Луговская.

Как отмечают специалисты, вакцинация – это единственный способ обезопасить себя и своих близких в условиях пандемии, проявление ответственного отношения к будущему. Причем от индивидуального решения каждого человека зависит формирование условий для решения глобальной проблемы. Именно поэтому альтернативы вакцинации нет.

Портовики, которые прошли вакцинацию в Ледовом дворце, рассказали, что процедура организована достойно. Работают волонтеры, которые помогают пришедшим. Организована электронная очередь. При этом ожидание составляет минимальное время с учетом графика загрузки выездных бригад.

Напоминаем, что вакцинация в Ледовом дворце Мурманска проходит ежедневно с 10.00 до 21.00 часов. Желающие вакцинироваться должны заполнить анкету пациента, оформить согласие, иметь при себе ксерокопию паспорта, СНИЛС, полиса ОМС.

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