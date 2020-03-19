Портовики-герои: Мария Ивановна Ваганова

Согласно имеющимся данным, в годы Великой Отечественной войны на трудовом посту погибли 103 работника Мурманского морского торгового порта, еще 317 – получили ранения. Все они работали на погрузке-выгрузке судов. Среди героев – Мария Ивановна Ваганова.

Мария Ивановна родилась 30 января 1914 года в деревне Поздеиха Няндомского района Архангельской области в семье крестьянина. Тяжелое материальное положение семьи заставило ее после окончания первого класса оставить учебу и наравне со взрослыми включиться в нелегкий труд. Летом она работала в колхозе, зимой – леспромхозе на повалке и вывозе леса.

В возрасте 25 лет Мария Ивановна приехала в Мурманск и пришла работать в торговый порт, где освоила специальность лебедчицы. С этим предприятием связана вся ее последующая жизнь.

28 февраля 1943 г. во время очередного налета вражеских бомбардировщиков две фугасные бомбы попали на тринадцатый причал. Стоящий на разгрузке пароход «Моссовет» получил повреждения. На борту судна находились лишь вахтенные матросы и лебедчица Мария Ваганова, которая осталась, чтобы вести наблюдение за трюмом и погрузочными механизмами и в случае пожара принять меры.

Бомбардировка усиливалась. Воздушной волной Марию Ваганову сбило с ног и отбросило к борту. В это время еще одна бомба обрушилась на причал. Марию тяжело ранило: осколками перебило кисти рук, повредило грудную клетку и позвоночник. Сандружинницы застали ее бездыханной и отправили в морг. Только там, в холодном помещении, Мария Ивановна пришла в себя и начала кричать. С ворчанием – дескать, бабы, и с того света умеют возвращаться – сторож вытащил девушку и позвонил в приемное отделение.

Семь месяцев пролежала Мария Ивановна в больничной палате. Искусство мурманских врачей вернуло ей жизнь, но война сделала ее инвалидом. Это не остановило Марию Ивановну: после выписки из больницы она пришла к начальнику порта и уговорила вновь принять ее на работу. М. И. Ваганова встала у лебедки и работала, как и до ранения, на совесть: в течение всей войны удерживала звание лучшей лебедчицы порта.

Трудовой героизм Марии Ивановны Вагановой был отмечен Орденом Ленина, медалями «За доблестный труд», «За оборону Советского Заполярья». Её удостоили звания почетного работника Министерства морского флота. М.И Ваганову неоднократно избирали депутатом городского Совета г. Мурманска. В 1974 году Марии Ивановне Вагановой было присвоено звание почетного гражданина города Мурманска.

На интернет-портале Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина можно услышать голос Марии Ивановны. В беседе с доктором исторических наук Павлом Фёдоровым она делится воспоминаниями о событиях военных лет. Фрагменты их беседы получили названия «Случай в Мурманском торговом порту» - https://www.prlib.ru/item/366075 и «О мурманских пожарах в июне 1942 г.» - https://www.prlib.ru/item/352349