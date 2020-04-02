Портовики-герои, награждённые «Красной звездой»

Начало апреля 1942 года в Мурманском морском торговом порту выдалось непростым. Первого числа пришёл шестой союзный караван в составе 13 судов с 34 618 тоннами груза: пять английских, два американских, четыре панамских, гондурасское судно «Мана» и польское судно «Тобрук». 3 апреля, когда суда разгружались, порт был трижды подвергнут бомбежке. На территорию первого и второго районов было сброшено 17 фугасных бомб весом 1000 килограммов , которые причинили многочисленные разрушения.

В ночь с 3 на 4 апреля вражеская авиация вновь совершила налет на город и порт, причем в британский пароход «Нью-Вестминстер-Сити», стоявший у причалов пятого района, попало несколько авиабомб, вызвавших пожар и взрывы снарядов, находившихся на судне в количестве 200 тонн. Пожар охватил всю среднюю часть судна, а труба, надстройки, трубопровод и паропровод были разрушены. Имелись пробоины в трюмах № 3 и 5, клубы пара из пробитых котлов окутали весь пароход, с мостика летели куски горящего дерева, там же рвались ракеты и дымовые шашки, застилая судно огнем и дымом. Среди грузчиков имелись жертвы, команда судна в большинстве своем сбежала.

В таких условиях портовики подвели к горящему судну шланги и начали тушение пожара с причала. Через 25 минут к наружному борту парохода подошел буксир «Строитель», с которого на палубу английского судна поднялись пожарные и находившиеся рядом грузчики. С помощью подоспевших спасателей пожар был потушен и взрывы прекратились.

Родина высоко оценила подвиг мурманских портовиков. Приказом войск Карельского фронта от 10 апреля 1942 г . № 0209 мурманские портовики были награждены Орденом «Красная звезда» «за образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом доблесть, умение и инициативу».

В списке мурманских портовиков, удостоенных высокого звания, 14 фамилий. Приводим их в порядке и с сохранением наименований должностей, указанных в документе:

1. Амелин Михаил Кириллович – Начальник 1-го грузового района порта;

2. Звонарев Алексей Фёдорович - Ст. техник приемного аппарата ГАБТУ КА при Мурманском порту;

3. Козловский Иван Степанович – Грузчик бригады № 83 Мурманского порта;

4. Кондрашев Иван Антонович - Грузчик бригады № 96 Мурманского порта;

5. Леонов Павел Ефимович – Заместитель начальника отдела Военной приемки ГАБТУ КА при Мурманском порту;

6. Мартынов Михаил Емельянович – Коммерческий ревизор дороги Мурм. отд. Кир. жел. дор.;

7. Самойлов Иван Самойлович – Прораб-строитель Мурманского торгового порта;

8. Санаксыров Григорий Петрович – Грузчик-бригадир Мурманского торгового порта;

9. Садердинов Абдулнасир – Грузчик 1-го района Мурманского торгового порта;

10. Серов Андрей Николаевич – старший техник приемного аппарат ГАБТУ КА;

11. Торопов Николай Иванович - Главный диспетчер Мурманского порта;

12. Черкес Михаил Юрьевич – Заместитель начальника грузовой службы Кировской жел. Дороги;

13. Чибирев Владимир Михайлович – Маневровый диспетчер ст. Мурманск;

14. Шимарев Афиноген Ильич – Старший ствольщик пожарного буксира Мурманского порта.

Цитаты из наградных листов героев, представленных к высокой награде, подобны описанию коллективного подвига тружеников порта в годы Великой Отечественной войн.

Михаил Кириллович Амелин: «В период воздушных налетов вел себя мужественно. 24/III- 42 г . первым, несмотря на продолжающуюся бомбежку, бросился тушить загоревшийся от вражеской бомбы танк».

Алексей Фёдорович Звонарев: «Во время вражеского воздушного налета на порт проявил исключительное мужество по выводу танков из опасных зон поражения лично заводил танки и отводил на погрузку».

Иван Степанович Козловский: «В дни ожесточенных бомбардировок порта вражеской авиацией проявил себя стойким и мужественным бойцом. Пренебрегая опасностью для жизни, он мобилизует бригаду на еще большие темпы в работе, проявляя при этом подлинный трудовой героизм».

Иван Анатольевич Кондрашов: «В момент бомбежки 4/IV- 42 г . вражеской авиацией п/х «Нью-Вестминстер-Сити» проявил исключительное мужество и самоотверженность. Взрывом авиабомбы в трюме № 1 был вызван пожар автомашин, ниже которых находились боеприпасы. Момент был исключительно серьезный. Тов. Кандрашов не растерялся. Рискуя жизнью, он бросился тушить пожар своей одеждой. Благодаря такой находчивости и самопожертвованию возникший пожар был быстро ликвидирован, и неизбежная катастрофа была предотвращена».

Павел Ефимович Леонов: «Обработал и дал Красной Армии несколько сот танков и автомашин. Невзирая на интенсивную бомбардировку порта, под воздействием огня, оставался на боевом посту и руководил операциями по разгрузке, погрузке, рассредоточению танков и автомашин. Личным примером обеспечивал своевременную доставку автотанкового вооружения на фронт».

Михаил Емельянович Мартынов: «С начала импортной кампании по Мурманску руководит погрузкой в порту наиболее ответственных грузов. Являясь лучшим руководителем смены грузовых работников, обеспечивает чёткую работу в период налета вражеской авиации».

Иван Самойлович Самойлов: «В период воздушных налетов и бомбардировок врага одним из первых со своей командой выступал на ликвидацию повреждений и уходил на отдых лишь тогда, когда повреждения были устранены и не грозили никакими последствиями. Организатор ответственных аварийно-восстановительных и специальных работ. С риском для жизни ускорил постройку военного нефтяного причала в одной из губ Кольского залива».

Григорий Петрович Санаксыров отмечен за «…умелое руководство работами, за отличное знание своего дела и бесстрашие при налетах вражеской авиации. Г. Санаксыров, не считаясь со временем, делает все возможное к тому, чтобы обеспечить бригаде нормальную работу, приходит на участок за час до подхода бригады, готовит для нее рабочее место».

Абдулнасир Садердинов: «В период налетов врага ведет себя исключительно мужественно, в период тревог не покидает своего поста, принимает ряд мер для охраны людей и грузов от воздушных бандитов, в результате чего способствовал сохранению ряда ценных грузов от разрушения и пожаров. Пользуется авторитетом всего коллектива портовиков».

Андрей Николаевич Серов: «… прибыл с фронта Великой Отечественной войны после тяжелого ранения для приема и отправки импортного авто-танкового вооружения. Дисциплинированный, энергичный и прекрасный танкист. В дни вражеских налетов никогда не покидал своего поста. Личным примером воодушевлял бойцов и рабочих, и благодаря этому всегда добивался отличных результатов по рассредоточению и отправке танков на фронт. Среди коллектива портовиков пользуется большим авторитетом».

Николай Иванович Торопов: «… будучи на боевом посту в помещении диспетчерской, которая подверглась воздушной бомбардировке, сумел спасти оперативные документы и в период продолжающейся бомбежки начал руководить извлечением раненых из-под развалин диспетчерской, благодаря чему спас жизнь ряду пострадавших товарищей».

Михаил Юрьевич Черкес: «В дни вражеской бомбардировки сумел лично организовать быстрый и оперативный вывод из-под огня противника подвижные составы. Личный бесстрашный пример тов. Черкеса является лучшим организующим фактором для работников железной дороги в бесперебойной работе транспорта».

Владимир Михайлович Чибирев: «… пренебрегая опасностью во время налета вражеских самолетов, личным примером воодушевляет смену на чёткое выполнение оперативных задач».

Афиноген Ильич Шимарев: «В ночь с 4-го на 5-е апреля, когда от воздушной бомбардировки возник крупный пожар со взрывами боевого снаряжения на п/х «Нью-Вестминстер-Сити», тов. Шимарев проявил боевой героизм. Он под производящейся бомбардировкой и обстрелом первым выскочил к горящему судну, организовал операцию по тушению пожара, локализовал и быстро ликвидировал сильнейший пожар на судне, обеспечив тем самым спасение судна от гибели».

23 апреля 1942 года в порту состоялось торжественное собрание, посвященное вручению орденов и медалей портовикам.