«Портовики-герои»: Владимир Михайлович Колотнев

Немало ярких страниц в летопись истории Заполярного края вписали представители Мурманского морского торгового порта. АО «ММТП» продолжает цикл публикаций, который посвящен работникам Мурманского морского торгового порта разных эпох и поколений, которые своим трудом создавали славу предприятия. Цикл приурочен к 75-летию Великой Победы и 105-летию Мурманского морского торгового порта.

Владимир Михайлович Колотнев родился в городе Бобров Воронежской области в 1928 году. В 1948-м, после окончания Батумского мореходного училища, начал трудовую деятельность в Мурманском морском торговом порту. Трудился механиком, групповым механиком, заместителем, а позже начальником грузового района № 2 и главным инженером. В 1973 году был назначен на должность начальника Мурманского морского торгового порта и занимал её до выхода на заслуженный отдых в 1986 году. Его вспоминают как принципиального, инициативного руководителя, который умел организовать работу всего трудового коллектива. В середине 80-х Владимир Михайлович был председателем координационной группы Мурманского транспортного узла (МТУ), в который на тот момент, прежде всего, входили Мурманский морской торговый порт, Мурманское морское пароходство и Октябрьское отделение железной дороги.

«Активно участвует во внедрении новой техники, передовой технологии на погрузочно-разгрузочных работах, автоматизированной системы управления производством», - сказано в характеристике на Владимира Михайловича, написанной в 1985 году. За этой строчкой скрыто многое, и, прежде всего, тот факт, что именно В.М. Колотнев и группа специалистов ММТП, которых он возглавлял, стали единственными в истории предприятия Лауреатами государственной премии СССР в области науки и техники. Государственной премией СССР тогда были отмечены пятеро работников Мурманского морского торгового порта: начальник ММТП Владимир Колотнев, начальник и групповой электромеханик пневмотранспортной установки Гарри Герасун и Анатолий Абрамов, докеры-механизаторы 1 класса Сергей Вдовин и Василий Копалин.

Как отмечено в публикации «Забытые победы» («Вечерний Мурманск», 16.02.2017 г.), логика награждения состояла в том, что после войны в стране выросла добыча апатита и выработка апатитового концентрата, который был необходим для производства минеральных удобрений для сельского хозяйства. Спрос на этот «порошок плодородия» был очень велик. И основная нагрузка по отправке концентрата заказчикам легла на мурманских портовиков. Первая очередь специализированной погрузо-разгрузочной линии была запущена в 1957 году. Она решила проблему, но лишь на время. Уже через 10 лет стало ясно, что требуется новая, более мощная база. За дело взялись специалисты Мурманского морского торгового порта во главе с его начальником Владимиром Колотневым.

Вспоминает ветеран ММТП Гарри Цалиевич Герасун:

«Разработка второй очереди шла долго. Началась работа в конце 60-х, а закончилась к середине 80-х годов. Премию мы получили в 1986 году.

Почему так долго? Сначала надо было выявить и проанализировать все недостатки первой очереди. Затем наметить пути их устранения. Потом началась стадия технического моделирования. Я уже не помню, где достал тогда четыре железнодорожных домкрата. И с их помощью мы изучили возможность опрокидывания вагонов для быстрейшей их разгрузки. Эта работа в итоге завершилась созданием нового типа вагона с поднимающимся на роликах кузовом. Девять вагонов, а это 600 тонн концентрата, разгружали за 10 минут. Кроме этого в Италии мы заказали две погрузо-разгрузочные машины, которые тоже помогли ускорить процесс перегрузки апатита на суда. За год мы могли обработать до 5 миллионов тонн апатитового концентрата. Премию нам вручал в Кремле в Екатерининском зале академик Анатолий Петрович Александров. Вся сумма премии тогда составляла 5000 рублей. Так что каждый из нас получил по 500 рублей. А еще в те времена как раз шла знаменитая антиалкогольная кампания М.С. Горбачева. Вышли мы после награждения и думаем: «Отметить бы надо, а все по талонам». Но мы же не москвичи, какие у нас талоны? Среди нас был Владимир Тихонов, тогдашний первый заместитель министра морского флота СССР. Мы к нему – организуй, мол, ты же министр. Ну, или почти министр. Дело закончилось тем, что в каком-то ресторане взяли мы на всех две бутылки коньяка. Так и отметили премию».

Возвращаясь к Владимиру Михайловичу, отметим, что за высокие показатели в труде и личный вклад в развитие ММТП он был также награжден двумя орденами Трудового красного знамени, значком «Почетному работнику морского флота», Почётной грамотой Министра морского флота, серебряной медалью ВДНХ СССР и другими наградами. Ему также было присвоено звание «Заслуженный работник транспорта РСФСР». Его именем назван буксирный теплоход «Владимир Колотнев».

Спустя годы, портовики Мурманского морского торгового порта XXI века помнят и хранят память о трудовых подвигах своих предшественников. Их достижения и успехи вписаны яркими строками в летопись истории предприятия. Преданность своему делу, высочайший профессионализм, желание добиться максимального результата - все это является непреходящими ценностями трудовых традиций ММТП, как и судьбы людей, работавших на предприятии.