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Мурманская область. Арктика (16+)18.10.22 11:30

Портовики говорят гриппу «Нет!», а специалисты дают конкретные советы

В Мурманском морском торговом порту, в рамках программы Добровольного медицинского страхования, прошла бесплатная вакцинация против гриппа. Ежегодная сезонная профилактическая акция была организована администрацией предприятия и страховой компанией.

Как напоминают специалисты, грипп – это острая респираторная вирусная инфекция, которая имеет всемирное распространение и поражает все возрастные группы людей. При этом грипп и ОРВИ составляют 95% всей инфекционной заболеваемости.

Ежегодное вакцинирование является одним из ключевых элементов противодействия рискам заболевания, а вакцинация – это самое эффективное средство в профилактике гриппа. Согласно данным, предоставленным ВОЗ, именно благодаря массовой вакцинопрофилактике удалось снизить интенсивность эпидемий гриппа во всем мире. Современная вакцина способна защитить от гриппа около 80% как взрослого населения, так и детей. Своевременная вакцинация снижает заболеваемость гриппом в несколько раз, смягчает течение болезни, сокращает ее длительность, предотвращает осложнения. Вакцинация особо рекомендуется пожилым людям, детям дошкольного и школьного возрастов, работникам образовательной, медицинской, торговой и иных сфер, беременным женщинам, лицам с ослабленным иммунитетом и с хроническими заболеваниями.

Кроме того, не стоит забывать о комплексе общих мероприятий, которые помогут противостоять гриппу и ОРВИ. В их числе специалисты называют: проветривание помещения, полноценное питание, регулярные прогулки на свежем воздухе, физическую активность, поддержание чистоты в помещении, ежедневную влажную уборку с минимальным использованием средств бытовой химии, мытье рук, использование масок, полноценное питание и отдых. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей, а если это невозможно, то следует поддерживать оптимальные параметры температуры воздуха и его влажности в помещениях.

«Цель всех этих усилий - повысить устойчивость организма к вирусам и не допустить их проникновения в организм. Если же это произошло, то организм должен быть готов к тому, чтобы противостоять рискам. А для этого необходимо создать соответствующие условия», - подчеркнула заведующая здравпунктом предприятия Ирина Счастливая,

В случае, если не удалось избежать заболевания, врачи рекомендуют соблюдать постельный режим, отказаться от посещения любых общественных мест. При первых симптомах заболевания важно вызвать врача на дом. Также следует держаться как можно дальше от здоровых людей и использовать маску во время вынужденных контактов. Во время кашля и чихания рот следует прикрывать индивидуальным платком, чтобы предотвратить распространение вируса на дальние расстояния. Одноразовые макси должны использоваться не более двух часов, а по истечении этого времени их нужно утилизировать. После каждого контакта с респираторными выделениями руки нужно обработать антисептическим гелем или тщательно вымыть с использованием мыла. За всеми людьми, контактирующими с больным человеком, необходимо наблюдение в течение одной недели.

Специалисты напоминают, что отдельного внимания заслуживают различные препараты - иммуностимуляторы и противовирусные средства, которые часто рекомендуют к приему с целю повышения иммунных сил организма и для борьбы с вирусом. Перед тем, как начать принимать то или иное средство, стоит помнить, что в продаже имеется огромное количество препаратов-пустышек, эффект которых не подтвержден научными исследованиями. Такие средства не обладают каким-либо профилактическим эффектом и создаются с целю обогащения фармацевтических компаний. Прежде чем отправиться в аптечный пункт за приобретением противовирусного или иммуностимулирующего средства, необходимо проконсультироваться с врачом и уточнить необходимость его приема.

На сегодняшний день противовирусными препаратами с разной степенью доказанной эффективности являются: «Циклоферон», «Кагоцел», «Лавомакс» (Тилорон, Амиксин), «Цитовир 3», «Арбидол», «Ингавирин». Для лечения гриппа и простуды возможно использование следующих средств с доказанной эффективностью: «Ремантадин» (Орвирем, Ремантадин), «Реленза», «Тамифлю», «Перамивир». Кроме того, существуют препараты-интерфероны, которые содержат в себе белки, «предупреждающие» клети об опасности и заставляющие их активизироваться. Препараты-интерфероны – это «Кипферон», «Виферон», «Интрон», «Реаферон», «Циклоферон».

Под вопросом также остается необходимость приема синтетических витаминов для профилактики гриппа и простуды. Желательно, чтобы человек получал их из продуктов питания, однако, если это невозможно, то следует принимать синтетические витамины группы В, аскорбиновую кислоту, витамин А.

Важно помнить, что профилактика гриппа и ОРВИ является залогом сохранения здоровья даже в период эпидемии. Главное - подходить к этому делу со всей ответственностью и не забывать о простых правилах, позволяющих обезопасить себя и близких от инфекции.

 

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250257%2Fwall-149919532_2784

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