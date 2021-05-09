Портовики и их дети приняли участие в памятных мероприятиях в Долине Славы

Родительский комитет АО «Мурманский морской торговый порт» организовал поездку на торжественные мероприятия в Долине Славы, которые проходили в рамках празднования 76-й годовщины Великой Победы. В ней приняли участие дети портовиков и их родители.

Долина Славы – одно из знаковых мест воинской славы Мурманской области. Оно находится в 40 километрах по прямой от областного центра. Здесь в годы Великой Отечественной войны советские войска остановили фашистских захватчиков, которые из-за понесенных потерь назвали эту территорию Долиной Смерти. Отсюда в 1944 году началось наступление Красной Армии, приведшее к разгрому немецких частей на Кольском полуострове и освобождению Северной Норвегии. До сих пор на окрестных сопках сохранились многочисленные фортификационные сооружения, а поисковики находят останки советских солдат. Их память почтили участники состоявшегося митинга, в том числе, представители Мурманского морского торгового порта.

«Поездки в Долину Славы на торжества, приуроченные к празднованию Великой Победы, – это одна из важных мурманских традиций, которая передается из поколения в поколения. Привозя детей сюда и рассказывая о подвиге нашего народа, мы передаем эту эстафету юным мурманчанам. А значит, и память, и традиции будут жить», - сказала председатель родительского комитета АО «ММТП» Светлана Рамазанова.

Участники памятных мероприятий в Долине Славы почтили память героев Великой Отечественной войны, возложили цветы к могилам павших воинов, к памятнику «Скорбящая мать» и монументу «Звезда», увидели современную технику Российской Армии и реконструкцию боевых действий 1944 года.

Фото Владимир БАДУЛИН.