Портовики и их дети приняли участие в памятных мероприятиях в Долине Славы

В канун 77-й годовщины Дня Победы родительский комитет АО «Мурманский морской торговый порт» организовал поездку на торжественные мероприятия, которые прошли в Долине Славы. В ней приняли участие дети портовиков и их родители.

«Я благодарен всем, кто пришёл почтить память погибших и ныне живущих. Хочу пожелать здоровья и бодрости духа всем, кто сегодня с нами, кто прошёл эту ужасную войну. Низкий поклон за Победу и с наступающим великим праздником — с Днём Победы!», — отметил, выступая на митинге, губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Долина Славы – одно из знаковых мест воинской славы Мурманской области. Она находится в 40 километрах от областного центра. Здесь в годы Великой Отечественной войны советские войска остановили фашистских захватчиков. Отсюда в 1944 году началось наступление Красной Армии, приведшее к разгрому немецких частей на Кольском полуострове и освобождению Северной Норвегии. До сих пор на окрестных сопках сохранились многочисленные фортификационные сооружения, а поисковики находят останки советских солдат. Их память почтили участники состоявшегося митинга, в том числе, представители Мурманского морского торгового порта.

«Участие в акциях, приуроченных к празднованию Великой Победы, – это искренняя потребность каждого из нас, и это тем более важно, потому что речь идет о сохранении исторической памяти, которую мы передаем нашим детям. Зная историю нашего народа, они смогут спокойно и уверенно строить свой завтрашний день», - сказала представитель родительского комитета АО «ММТП» Ольга Агафонова.

По окончании митинга парадным строем прошли военнослужащие Северного флота. Затем участники торжества возложили венки и цветы к памятнику «Скорбящая мать». На площадке рядом с мемориалом северянам представили выставку военной техники, интерактивную площадку ДОСААФ с пневматическим тиром, полевые кухни, реконструкцию боя «Морская пехота Северного флота в боях за Родину, 1944-й год». Также вниманию участников памятного мероприятия была предложена концертная программа с выступлениями творческих коллективов.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248723%2Fwall-149919532_2517