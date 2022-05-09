9 мая в 14.30 - в Мурманске в День Победы будут танцевать «Случайный вальс»В Мурманской области пройдёт патриотическая акция «Огонь памяти»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)09.05.22 18:00

Портовики и их дети приняли участие в памятных мероприятиях в Долине Славы

В канун 77-й годовщины Дня Победы родительский комитет АО «Мурманский морской торговый порт» организовал поездку на торжественные мероприятия, которые прошли в Долине Славы. В ней приняли участие дети портовиков и их родители.

«Я благодарен всем, кто пришёл почтить память погибших и ныне живущих. Хочу пожелать здоровья и бодрости духа всем, кто сегодня с нами, кто прошёл эту ужасную войну. Низкий поклон за Победу и с наступающим великим праздником — с Днём Победы!», — отметил, выступая на митинге, губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Долина Славы – одно из знаковых мест воинской славы Мурманской области. Она находится в 40 километрах от областного центра. Здесь в годы Великой Отечественной войны советские войска остановили фашистских захватчиков. Отсюда в 1944 году началось наступление Красной Армии, приведшее к разгрому немецких частей на Кольском полуострове и освобождению Северной Норвегии. До сих пор на окрестных сопках сохранились многочисленные фортификационные сооружения, а поисковики находят останки советских солдат. Их память почтили участники состоявшегося митинга, в том числе, представители Мурманского морского торгового порта.

«Участие в акциях, приуроченных к празднованию Великой Победы, – это искренняя потребность каждого из нас, и это тем более важно, потому что речь идет о сохранении исторической памяти, которую мы передаем нашим детям. Зная историю нашего народа, они смогут спокойно и уверенно строить свой завтрашний день», - сказала представитель родительского комитета АО «ММТП» Ольга Агафонова.

По окончании митинга парадным строем прошли военнослужащие Северного флота. Затем участники торжества возложили венки и цветы к памятнику «Скорбящая мать». На площадке рядом с мемориалом северянам представили выставку военной техники, интерактивную площадку ДОСААФ с пневматическим тиром, полевые кухни, реконструкцию боя «Морская пехота Северного флота в боях за Родину, 1944-й год». Также вниманию участников памятного мероприятия была предложена концертная программа с выступлениями творческих коллективов.

 

 

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248723%2Fwall-149919532_2517

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области за неделю упал спрос на работников из сферы искусства и масс-медиа - обзор рынка труда за неделю по регионам СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИМурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Гостева Татьяна Николаевна egulenka@yandex.ru
06.05.22 00:48
Клещи не являются насекомыми, относятся к классу Паукообразные. В сюжете допущена биологическая ошибка.
Комментарий к новости:В России стартовал сезон активности клещей
Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире22:15Праздничный концерт на Красной площади в честь 70-летия Победы (9 .05.2022 2015 года, 12+)00:00«Любимые актеры 2.0». Познавательная программа (12+)01:00«Великие империи мира». Документальный цикл (0+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области в I квартале выявлено значительно меньше фальшивых денег, чем год назад-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 1,15 рубля, евро – на 1,03 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в апреле на 30,6%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 7-11 мая-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Позвонивших по «112» опросят за 75 секунд
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика