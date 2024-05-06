Портовики, их дети и ветераны ММТП приняли участие в памятных мероприятиях в Долине Славы

Работники Мурманского морского торгового порта вместе со своими детьми и ветераны предприятия приняли участие в областных торжественных мероприятиях, которые в канун 79-й годовщины Дня Победы прошли в Долине Славы. Эту поездку организовал родительский комитет Мурманского морского торгового порта.

«Родительский комитет ежегодно готовит и проводит такие поездки. Они вызывают неизменный интерес наших работников и их детей. Причём ездят и те, кто никогда не бывал в этих местах, и те, кто уже посещал Долину Славы ранее, но хотел бы больше узнать о событиях тех лет», - отметила председатель родительского комитета АО «Мурманский морской торговый порт» Светлана Рамазанова.

Долина Славы – одно из знаковых мест воинской славы Мурманской области. Она находится в 40 километрах от областного центра. Здесь в годы Великой Отечественной войны советские войска остановили фашистских захватчиков. Отсюда в 1944 году началось наступление Красной Армии, приведшее к разгрому немецких частей на Кольском полуострове и освобождению Северной Норвегии. До сих пор на окрестных сопках сохранились многочисленные фортификационные сооружения, а поисковики находят останки советских солдат. Их память почтили участники состоявшегося митинга, в том числе, представители Мурманского морского торгового порта.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254823%2Fwall-149919532_3853