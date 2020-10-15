Портовики оказали помощь нуждающимся мамам Мурманска

За помощью к волонтерам Мурманского морского торгового порта обратились сотрудники Центра защиты материнства «Колыбель». Это социальный проект, призванный помогать мамам в сложных ситуациях. За время пандемии склад некоммерческой организации практически полностью опустел. Портовики активно откликнулись на просьбу Центра.

В результате всего за несколько недель удалось собрать продукты питания, средства гигиены, бытовую химию, игрушки и другие необходимые мамам и их малышам вещи. По предварительным подсчетам, теперь более 50 семей-подопечных Центра смогут получить достойные продуктовые наборы. Часть собранного отправится в «Дом для мамы», где под опекой работников «Колыбели» проживают мамочки с детьми.

«Портовики не раз откликались на наши призывы о помощи. К сожалению, пандемия очень сильно ударила и по нам – опустел склад. Многие мурманские семьи вынуждены были буквально выживать. К нам то и дело приходили мамочки, спрашивали продукты, просили какие-то вещи к первому сентября. Однако возможности им помочь попросту не было. Благодаря волонтерам Мурманского морского торгового порта мы сможем оказывать таким семьям помощь на протяжении полутора-двух месяцев», - рассказывает председатель организации Юлия Трифонова. Продукты, собранные портовиками, уже начали выдавать нуждающимся.

«Хочется поблагодарить всех сотрудников Мурманского морского торгового порта, которые приняли участие в сборе вещей и продуктов! Делая добро сами, мы можем сделать и этот мир чуточку лучше», - признается начальник складского хозяйства грузового района № 2 АО «ММТП» Виктория Ильина.

Сотрудники градообразующего предприятия АО «ММТП» оказывали подобную помощь Центру «Колыбель» и другим некоммерческим объединениям уже неоднократно.

Напомним, волонтерское движение действует в Мурманском морском торговом порту с 2018 года, добровольцы принимают участие в социальных проектах различной направленности. За это время волонтеры проводили игровые программы в больницах, детских домах, коррекционных школах, участвовали в акциях «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк», а также помогали в рамках субботников благоустраивать и озеленять городское пространство Мурманска. В период пандемии волонтеры оказывали поддержку пожилым северянам в рамках всероссийской акции взаимопомощи #Мывместе.