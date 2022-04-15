Портовики оказали шефскую помощь

С наступлением весны в Мурманске начинается этап активной уборки после зимы. В числе первых помощь городу и подшефным организациям в этой работе оказывает АО «Мурманский морской торговый порт». В частности, благодаря работникам и технике предприятия было убрано 120 кубических метров снега в Мурманском центре социальной помощи семье и детям. Для того, чтобы их вывезти понадобилось шесть грузовых машин.

«Наш центр и Мурманский морской торговый порт связывают давние добрые отношения. Мы благодарны за то, что портовики всегда откликаются на наши просьбы, которые касаются самых разных сторон нашей жизни», - сказала директор государственного областное бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Мурманский центр социальной помощи семье и детям» Светлана Гаращенко.

Напомним, Мурманский морской торговый порт уже не первый год оказывает поддержку региональному центру социальной помощи семье и детям. Представители предприятия входят в состав попечительского совета. Градообразующее предприятие помогало учреждению в замене напольного покрытия в спортивном зале. Благодаря поддержке портовиков был построен пандус, необходимый для детей с ограниченными возможностями здоровья. На средства, выделенные АО «ММТП» приобретена мягкая мебель, ковры и произведен ремонт кабинета по профориентации для детей, проживающих в центре. Сейчас на средства, выделенные предприятием, производится ремонт сенсорной релаксационной комнаты. Помимо материальной помощи, портовики регулярно организовывают экскурсии для ребят, готовят им подарки на Новый год и проводят в порту традиционную акцию к 1 сентября «Собери ребёнка в школу».

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248602%2Fwall-149919532_2476