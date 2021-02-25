Портовики отличились на IX Кубке России по хоккею с мячом среди ветеранов

Завершился IX Кубок России по хоккею с мячом среди ветеранов. Решением организаторов соревнований турнир был посвящён 800-летию Нижнего Новгорода и памяти недавно ушедшего из жизни легендарного игрока, двукратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта Александра Рычагова. На игры съехались восемь команд, в том числе команда «Мурманск», в которую входят сотрудники Мурманского морского торгового порта.

Заполярная команда успешно провела четыре игры, победив команду «Ветераны Дмитровграда», «Торпедо» из Нижегородской области, «Старт» из Нижнего Новгорода и «Ветераны Строителя» из Сыктывкара. Поражение команда «Мурманск» потерпела лишь в финале, уступив хоккеистам из «Старта» со счетом 1:3. Таким образом, наши хоккеисты заняли почетное второе место. Более того, по итогам Кубка два мурманских хоккеиста признаны лучшими игроками турнира. Лучшим бомбардиром соревнований стал 41-летний нападающий «Мурманска» Яков Красовский, набравший по итогам турнира 9 очков (семь голов + две голевые передачи). В номинации лучший разыгрывающий первым стал 52-летний нападающий «Мурманска» Дмитрий Ефанов.

«Без команды это все было бы невозможно! Наши заполярные хоккеисты-ветераны отлично потрудились. Спасибо им за это! Приятно играть бок о бок с такими спортсменами!» - рассказывает член команды «Мурманск» Яков Красовский.