Портовики передали партию защитных костюмов в больницу

Градообразующее предприятие продолжает оказывать поддержку учреждениям и организациям в период пандемии, вызванной новой коронавирусной инфекцией. Мурманские портовики передали ещё одну партию средств индивидуальной защиты для медицинских работников Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина. На этот раз специалисты службы материально-технического снабжения и службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» обеспечили приобретение и вручили партнерам одну тысячу специальных защитных костюмов.

«Это часть той помощи, которую портовики оказывают тем, кто в ней сейчас нуждается. В условиях пандемии – это, прежде всего, медицинские работники, которые в независимости от обстоятельств и условий способны сохранить жизнь и здоровье мурманчан», - отметила начальник отдела сопровождения закупок АО «ММТП» Евгения Яровенко.

«Мы ценим поддержку Мурманского морского торгового порта в нынешней ситуации. Эти костюмы являются предметом первой необходимы для всех работников COVID-центров: руководителей, врачей, медсестёр, санитарок и дезинфекторов. Менять средства защиты приходится часто, поскольку согласно установленным правилам, при очередном заходе в центр, сотрудник надевает новый защитный костюм», - рассказала главная медицинская сестра клинической больницы Татьяна Лобанова.

Напомним, ранее Мурманский морской торговый порт передал средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства в дом-интернат для престарелых и инвалидов, в региональный центр социальной помощи семьи и детям, закупал материалы для производства защитных масок. Оказание помощи со стороны АО «ММТП» предприятиям и организациям Мурманска будет продолжено.