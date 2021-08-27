Портовики по последнему слову техники оборудовали столовую в подшефной гимназии №8

На завершающем этапе ремонт в столовой гимназии №8 города Мурманска, партнёром которой является Мурманский морской торговый порт. Полная смета работ составила 5 миллионов рублей, из которых 2,5 миллиона рублей выделило АО «ММТП» и ещё столько же поступило из бюджета Мурманской области в рамках проекта «Arctic schools».

В результате был полностью обновлён потолок, смонтированы светодиодные светильники, выполнен ремонт систем отопления и водоснабжения, заменены двери, уложена кафельная плитка на пол, а также выполнена дизайнерская роспись стен по проекту рекламно-производственной компании «Радуга».

Обновили и оборудование: закуплены новые стойки для чистой и грязной посуды, обеденные столы, информационное табло, скоростная сушилка для рук с ультрафиолетом, сенсорные смесители. Сейчас осталось доделать последние штрихи, а затем сотрудникам гимназии предстоит генеральная уборка.

«Перед сдачей объекта мы выехали в гимназию №8 для того, чтобы оценить выполненные работы. Подрядчику было указано на дефекты, которые он оперативно устранил. А это значит, что в новом учебном году юные мурманчане будут обедать уже в новой отремонтированной столовой, оборудованной по последнему слову техники», - рассказывает начальник отдела гидротехнических инженерных сооружений и капитального строительства АО «ММТП» Андрей Иванов.

«Мы очень довольны тем, как теперь будет выглядеть столовая. Она получилась очень светлая и солнечная, а ведь этого так не хватает, особенно в период полярной ночи. Хочется сказать огромное спасибо Мурманскому морскому торговому порту за помощь!» - говорит заместитель директора по административно-хозяйственной работе МБОУ «Гимназия №8» Светлана Филиппова.

Напомним, сотрудничество гимназии №8 и Мурманского морского торговому порта продолжается не один год. За это время предприятие отремонтировало кабинеты физики, транспортно-логистический класс, холл, модернизировало библиотеку, шахматный класс. В учебном заведении регулярно читают лекции не только преподаватели из МАГУ, но и специалисты АО «СУЭК» и АО «Мурманский морской торговый порт». На сегодняшний день состоялось уже два выпуска транспортно-логистического класса.