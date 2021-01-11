Портовики подарили детям праздник

Настоящий праздник организовали члены волонтёрского движения Мурманского морского торгового порта для воспитанников ГОБУЗ «Мурманский областной дом ребёнка специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики». При их активном участии в канун Нового года к малышам пришли Дед Мороз и Снегурочка. Главные герои новогодних торжеств принесли юным мурманчанам нарядную елку и подарки: новые игрушки, музыкальные книги и сладости, - а после вместе с малышами танцевали, кружились в хороводах и пели песни. Для того, чтобы организовать этот праздник, работники АО «Мурманский морской торговый порт» собирали не только сладости и подарки, но и денежные средства.

«Новый год – это праздник, когда хочется волшебства. Поэтому волонтеры-портовики решили подарить сказку северянам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На предложение поддержать тех, кто особенно нуждается в помощи, откликнулись работники всех подразделений АО «ММТП». А докеры-механизаторы первого и второго грузовых районов - настоящие мужчины с добрыми сердцами - оказали неоценимую помощь, собрав значительную сумму для приобретения подарков», - рассказала куратор волонтёрского движения АО «ММТП» Виктория Ильина.

Благодаря общим усилиям, волонтеры АО «ММТП» подарили праздник не только малышам из Дома малютки, но и подопечным Центра защиты материнства «Колыбель» и северянам в «Отделении помощи женщинам и женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации г. Мурманск», которым вручили продуктовые наборы к Новому году.

«Волонтеры неоднократно приходили на помощь семьям, Центру защиты материнства. Портовики собирали продукты, сладости для детей, помогали проводить праздничные мероприятия, участвовали в открытии кризисного центра в Мурманске. В этом году, благодаря помощи волонтеров, подарки накануне Нового года получили более 300 детей из подопечных семей. Хочется от всей души поблагодарить портовиков-волонтеров, потому что в это непростое время они помогают детям верить в сказку и сохранить радостное ожидание праздника», - выразила благодарность председатель МРОО «В защиту жизни» Юлия Трифонова.

Напомним, волонтёрское движение в АО «Мурманский морской торговый порт» существует с 2018 года. За это время удалось принять участие во множестве благотворительных акций: портовики-волонтеры проводили игровые программы в больницах, детских домах, коррекционных школах, а также в рамках субботников помогали благоустраивать и озеленять городские территории. Помимо этого, волонтеры-портовики стали победителями Всероссийского конкурса «Чемпионы добрых дел – 2020».