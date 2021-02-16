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Мурманская область. Арктика (16+)16.02.21 17:15

Портовики подарили картины центру «Ровесник» в День спонтанного проявления доброты

17 февраля во всем мире отмечают День спонтанного проявления доброты. Это международный праздник, который призван сделать счастливым пусть даже одного человека. Сотрудники Мурманского морского торгового порта тоже решили сделать еще одно доброе дело.

Портовики направились в мурманский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Ровесник». Подарком для ребят и сотрудников учреждения стали картины, представленные на фотовыставке «Первозданная Россия», маски с изображением исчезающих животных, которых нужно сохранить, а также подарочные сертификаты, игрушки и сладости.

«Ещё в прошлый свой визит в «Ровесник» мы решили, что картины с красотами России сделали бы помещения Центра уютнее для его воспитанников. К каждой картине прилагается описание того, что на ней изображено. Поэтому помимо эстетической здесь есть и просветительская составляющая», - рассказывает Начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» Галина Чадаева.

Ребята, в свою очередь, тоже подготовили подарки для портовиков – они создали замечательные картины из эпоксидной смолы своими руками, которые символизируют Мурманский морской торговый порт и его работу.

Напомним, фотовыставка «Первозданная Россия», организуемая по инициативе АО «СУЭК» и АО «Мурманский морской торговый порт», была привезена в Мурманск в 2017 году. Тогда ее посетили свыше 52 тысяч человек.

К слову, дружбе центра «Ровесник» и Мурманского морского торгового порта уже много лет. Портовики ежегодно поздравляют воспитанников Центра с Днем защиты детей, в 2020 году АО «ММТП» подарил сертификат на полмиллиона рублей на нужды учреждения. Полученные средства направили на закупку оборудования для дистанционного обучения, походного снаряжения, подготовку культурно-массовых мероприятий, организацию летних экскурсий по Кольскому краю и ремонт помещений, в том числе были приобретены и установлены 35 межкомнатных дверей в спальни детям, а также сладости для чаепития на полгода вперед. Для участия детей в установлении памятников в местах захоронения погибших воинов поселке Луостари были заказаны мемориальные плиты. Работа в данном направлении является важной частью масштабной социальной программы градообразующего предприятия.

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