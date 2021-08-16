Портовики помогают клубу «Валентина плюс» сделать новое крыльцо

Завершается реконструкция входной группы в помещении Клуба молодых инвалидов, их законных представителей, инвалидов детства «Валентина-плюс» в Мурманске. Работы проходят на средства, выделенные АО «Мурманский морской торговый порт». Подрядчиком выступило ООО «Евростайл».

Как рассказали представители отдела гидротехнических инженерных сооружений и капитального строительства АО «Мурманский морской торговый порт», в рамках реконструкции объекта был выполнен демонтаж конструкции старого железобетонного крыльца с лестницей и ограждений с перилами. После этого подготовлен грунт и обустроено щебеночно-песчаное основание под фундаменты нового крыльца с лестницей и подъемной платформой. Новая конструкция крыльца выполнена из железобетона и облицована керамогранитной плиткой. Ограждения сделаны из нержавеющей стали. Также проведены покраска стен, цоколя фасада дома в районе расположения крыльца, установлен новый металлический дверной блок, проведены подготовительные монтажные работы и установлена подъемная платформа для маломобильных групп населения.

«Помимо этого в рамках договора, подрядчиком выполняются благоустройство прилегающей территории и формирование современного тротуара из специальной плитки-брусчатки с бортовым камнем», - уточнила инженер АО «ММТП» Флора Власова.

Напомним, ранее на средства АО «ММТП» для Клуба молодых инвалидов, их законных представителей, инвалидов детства «Валентина-плюс» в Мурманске была разработана проектная документация и приобретен подъёмник с вертикальным перемещением для маломобильных групп населения «ВПМ-01». Также ММТП регулярно помогает клубу шефской помощью в реализации социально значимых проектов. Напомним, что указанные работы ведутся в рамках соглашения между администрацией г. Мурманска и АО «ММТП» и являются частью программы по формированию комфортной городской среды в областном центре.

корпоративном управлении.