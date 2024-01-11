Портовики помогли Центру защиты материнства «Колыбель» поздравить детей с новогодними праздниками

Вкусные подарки привезли активисты волонтёрского движения АО «Мурманский морской торговый порт» в Центр защиты материнства «Колыбель». Конфеты и другие новогодние сладости были приобретены на средства, собранные портовиками. Как рассказала руководитель Центра Юлия Трифонова, благодаря этой поддержке, они смогли поздравить почти 250 детей.

«Искренние слова благодарности волонтёрам и работникам Мурманского морского торгового порта, которые на протяжении многих лет помогают нам в организации праздника для детей - подопечных Центра защиты материнства «Колыбель». Для них это будет частью новогоднего чуда, а мы понимаем, что это, прежде всего, надежное плечо добрых друзей, на которых мы всегда можем положиться!», - сказала председатель Мурманской региональной общественной организации «Колыбель» Юлия Трифонова.

На сопровождении Центра защиты материнства «Колыбель» находится свыше 320 семей из Мурманска и области. Подготовленные портовиками подарки были вручены на специально организованном для жителей областного центра новогоднем празднике, а также будут переданы детям адресно.

«Мы с большим внимание относимся к подобным акциям в канун Нового года, потому что считаем, что праздник должен прийти к каждому! Особенно тем, кто в нём нуждается!», - сказала координатор волонтёрского движения О «ММТП» Елена Родькина.

В течение года представители АО «ММТП» также регулярно оказывают помощь Центру защиты материнства «Колыбель». Они помогают в сборе продуктов, вещей, игрушек, бытовой химии, в канун Первого сентября собирают необходимые школьные принадлежности.

АО «Мурманский морской торговый порт» - единственный универсальный порт в регионе, входит в Национальную транспортную компанию. Обеспечивает круглогодичное судоходство для судов водоизмещением до 200 тысяч тонн. Мощности порта созданы для навалочных и генеральных грузов самого широкого спектра, в том числе, крупнотоннажных и длинномерных.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254218%2Fwall-149919532_3587