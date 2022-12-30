Портовики помогли Деду Морозу поздравить воспитанников Мурманского центра социальной помощи семье и детям

Представители родительского комитета АО «Мурманский морской торговый порт» вновь помогли Деду Морозу и Снегурочке поделиться новогодним настроением. Они привезли подарки воспитанникам и сотрудникам Мурманского центра социальной помощи семье и детям.

В свою очередь, представители центра подарили гостям созданные детьми рисунки и открытки с трогательными словами, адресованными всем портовикам:

«Новый год – самый любимый праздник, который дарит исполнение желаний и надежд на лучшее. В эти дни все живут с чувством особой радости и в предвкушении волшебства. От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Благодарим вас за участие в жизни детей, оставшихся без родительского тепла! Желаем добра, благополучия и удачи! Пусть сбудутся ваши замыслы и мечты! Будьте счастливы!»

Напомним, мурманских портовиков, детей и сотрудников Мурманского центра социальной помощи семье и детям связывают давние дружеские отношения. Работники предприятия регулярно оказывают помощь воспитанникам центра – поддерживают необходимыми вещами и продуктами, помогают собираться в школу, ранее АО «ММТП» помогло оборудовать в центре сенсорную комнату.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250579%2Fwall-149919532_2921