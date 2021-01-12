Портовики помогли исполнить мечты детей

Члены Молодёжного совета Мурманского морского торгового порта приняли участие в акции «Новогоднее чудо», организованной Единым волонтерским центром Мурманской области. В декабре сразу в нескольких местах Мурманска были установлены ёлки, на которых висели открытки с пожеланиями воспитанников центров помощи, социальных приютов и специализированного дома ребёнка Мурманской области. Таким образом, принять участие в акции и передать подарок ребёнку через волонтёра мог любой желающий.

Сотрудники АО «Мурманский морской торговый порт» исполнили сразу двадцать желаний юных мурманчан. Подарки от портовиков получили воспитанники ГОБОУ «Оленегорская коррекционная школа-интернат»: снегокаты, конструкторы «Лего», настольные и компьютерные игры, беспроводные наушники, машины на радиоуправлении и другие игрушки. Благодаря этой акции мечты ребят осуществились, а портовики почувствовали себя добрыми волшебниками, создающими настоящую сказку перед Новым годом.

«Выполнить некоторые желания было непросто. Тем не менее, мы исполнили все! А это значит, что у ребят появилось новогоднее настроение и вера в чудо!» - рассказывает председатель Молодёжного совета АО «ММТП» Светлана Рудакова.

«Спасибо всем, кто не прошёл мимо «чудо-ёлочки» и совершил это маленькое «большое чудо», исполнив детскую мечту. Пусть радость ребёнка, получившего желанный подарок в новогоднюю ночь, зажжёт вашу звезду удачи, а добро, которое вы делаете, вернётся к вам сторицей!», - пожелала руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.