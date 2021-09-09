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Мурманская область. Арктика (16+)09.09.21 12:30

Портовики помогли клубу «Валентина плюс»

Завершена реконструкция входной группа помещения Клуба молодых инвалидов, их законных представителей, инвалидов детства «Валентина-плюс» в Мурманске. Генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов, председатель Клуба «Валентина плюс» Артём Ермоленко и глава администрации города Мурманск Евгений Никора оценили результаты работ.

«Все в восторге от того, что сделано. То, как было раньше и стало сейчас, - это небо и земля. Стало удобнее и комфортнее. Благодаря выполненным работам и установленному подъёмнику для маломобильных групп населения, теперь клуб смогут посещать те, для кого раньше это было трудно. Мы искренне благодарны руководству Мурманского морского торгового порта и всем портовикам за то, что откликнулись на нашу просьбу и оказали очень необходимую нам помощь! Мы очень ее ценим!», - сказал Артём Ермоленко.

Работы в помещении клуба были проведены на средства, выделенные АО «Мурманский морской торговый порт». Подрядчиком выступило ООО «Евростайл», а партнёром стала компания ООО «Завод cтройдеталей» - старейший на Кольском полуострове завод по производству железобетонных изделий и конструкций, которая предоставила инертные материалы для возведения нового крыльца.

В рамках реконструкции объекта был выполнен демонтаж конструкции старого железобетонного крыльца с лестницей и ограждений с перилами. После этого подготовлен грунт и обустроено щебеночно-песчаное основание под фундаменты нового крыльца с лестницей и подъемной платформой. Новая конструкция крыльца выполнена из железобетона и облицована керамогранитной плиткой. Ограждения сделаны из нержавеющей стали. Также проведены покраска стен, цоколя фасада дома в районе расположения крыльца, установлен новый металлический дверной блок, проведены подготовительные монтажные работы и установлена подъемная платформа для маломобильных групп населения. Помимо этого, в рамках договора, подрядчиком выполнены благоустройство прилегающей территории и формирование современного тротуара из специальной плитки-брусчатки с бортовым камнем.

Ранее на средства АО «ММТП» для Клуба молодых инвалидов, их законных представителей, инвалидов детства «Валентина-плюс» в Мурманске была разработана проектная документация и приобретен подъёмник с вертикальным перемещением для маломобильных групп населения «ВПМ-01». Также ММТП регулярно помогает клубу шефской помощью в реализации социально значимых проектов. Напомним, что указанные работы ведутся в рамках соглашения между администрацией г. Мурманска и АО «ММТП» и являются частью программы по формированию комфортной городской среды в областном центре.

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