Портовики помогли отметить День бабушек и дедушек

В минувшее воскресенье в нашей стране отметили День бабушек и дедушек – праздник, призванный ещё раз напомнить о связи поколений и семейных ценностях. В канун события в мурманских прогимназии №61 и гимназии №7 были организованы концерты для представителей старшего поколения и внуков. Помощь в организации и проведении праздничных мероприятий оказал Мурманский морской торговый порт.

«Забота о представителях старшего поколения – это неотъемлемая часть жизни каждого человека. Она проявляется на уровне семьи, трудовых коллективов, всего общества. А внимание к людям, как сейчас принято говорить, «серебряного возраста» – это показатель здоровья общества. И такие теплые праздники еще раз подчеркивают это. Они позволяют проявить наше уважение к старшему поколению, подчеркнуть связь между поколениями и с детских лет формировать правильные ценности, с которыми будут жить наши дети», - сказал на встрече исполнительный директор АО «ММТП» Андрей Черников.

Руководитель предприятия отметил, что забота о старшем поколении – это неотъемлемая часть социальной политики АО «ММТП». В порту действует Совет ветеранов, в котором состоят работники предприятия, вышедшие на заслуженный отдых, но которые по-прежнему активно участвуют в жизни порта – передают опыт и традиции. Также предприятие поддерживает и реализует различные социально значимые проекты, ориентированные, в том числе, на людей старшей возрастной категории. На этот раз участникам праздников в прогимназии №61 и гимназии №7 были вручены подарочные наборы: тонометр, витаминный комплекс, чай, кофе, конфеты и поздравительные открытки. Соответствующие средства были выделены в рамках корпоративной благотворительной программы НТК/ММТП.

АО «ММТП» связывают давние добрые отношения с Прогимназией №61 и Гимназией №7. Предприятие помогает в обновлении школьных пространств, приобретении оборудования, проведении мероприятий. В свою очередь, учебные заведения также активно участвуют в жизни старейшего предприятия Мурманска. В частности, танцевально-спортивный клуб «Кристал» и ансамбль танца «Северок», которые созданы в гимназии №7, выступают на торжественных мероприятиях, которые проводит АО «ММТП».

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253615%2Falbum-149919532_298732392