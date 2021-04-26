Портовики помогли прибраться в Мурманске после зимы

Взялись за мётлы и лопаты сотрудники Мурманского морского торгового порта. В минувшую пятницу портовики вышли на субботник, чтобы привести в порядок после зимы городское пространство. Они убирали мусор, сгребали старые листья, подметали тротуары. Таким образом, были очищены не только территория предприятия, но и площадь, прилегающая к мурманскому Морскому вокзалу: сквер и аллея портовиков, а также памятник портовикам, погибшим в годы войны. В результаты было вывезено несколько десятков мешков с мусором.

Помимо этого, мобильные вакуумные погрузчики АО «ММТП» очищали городские улицы от песка на территории всех округов столицы Кольского Заполярья. Автомобили не зря называют «вакуумными пылесосами», ведь они предназначены для уборки дорог и технологических проездов, способны убирать с дорожного полотна не только мелкую пыль, но и увлажненный грунт и небольшие камни.

А 18 апреля члены волонтерского движения АО «ММТП» приняли участие в субботнике, приуроченном к Международному дню охраны памятников и исторических мест. Мероприятие было организовано Министерством культуры Мурманской области. Портовики с радостью откликнулись на помощь. Яркие куртки и жилеты волонтеров были видны издалека. Акция прошла на территории Мурманского областного художественного музея. Силами портовиков родной Мурманск стал чище и готов праздновать День Победы.