Портовики помогли собрать в школу ребят из Центра помощи семьи и детям

Накануне Дня знаний веселый праздник прошел в Мурманском Центре социальной помощи семье и детям. Его почётными гостями стали активисты родительского комитета АО «Мурманский морской торговый порт». Они приготовили воспитанникам центра подарки: рюкзаки, канцелярские наборы и все, что нужно для учебы, а также сладкие наборы. Но и это еще не все. Ранее сотрудники АО «ММТП» помогли оборудовать в Центре сенсорную комнату. Она откроет свои двери ребятам уже 1 сентября.

«Это настоящий рай для отдыха и релаксации. Именно здесь психологи, а их в Центре - пять специалистов, будут проводить индивидуальные занятия, нацеленные на снятие стресса, тревожности и стимуляцию творческой активности», - отметила исполняющий обязанности директора ГОБУСОН «МУРМАНСКИЙ ЦСПСИД» Виктория Юрченко.

Специалисты отмечают, что сенсорная комната способствует снижению агрессии, снятию мышечного и эмоционального напряжения. Нахождение в ней действует профилактически при умственном и физическом переутомлении. В комнате ребенок может почувствовать себя в безопасности, привести эмоциональный фон в порядок. Здесь есть сухой бассейн с подсветкой и музыкой, воздушно-пузырьковые трубки, световая панель, тактильные игровые панно, интерактивный прожектор, бизиборды, стол для рисования песком и многое другое.

Сотрудники Центра рассказали, что ребята с нетерпением ждут возможности побывать в сенсорной комнате. Поэтому в благодарность они смастерили своими руками подарки портовикам – аппликацию и плакат с памятными фотографиями. И праздник прошёл на ура – ребята пели песни, танцевали и резвились во время зажигательных игр.

«Мы не только приготовили канцелярские наборы для всех воспитанников Центра, но и полностью собрали в школу шесть первоклассников. Очень хочется, чтобы первый в жизни День знаний эти ребята вспоминали с теплом! Ведь детство должно быть счастливым!», - сказала представитель родительского комитета АО «ММТП» Оксана Фатыхова.

Фото: http://portmurmansk.ru/ru/press/news/?section=full&id=4067