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Мурманская область. Арктика (16+)28.06.22 15:30

Портовики помогли создать в Мурманске «Контейнер-холл»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в День молодёжи губернатор региона Андрей Чибис и телеведущий Андрей Малахов посетили новый культурный хаб «Контейнер-холл». Молодёжное пространство расположено в Мурманске на улице Генералова, 22, недалеко от МГТУ.

Идея создания культурного хаба принадлежит Центру городского развития Мурманской области, а поддержку в реализации проекта оказал АО «Мурманской морской торговый порт».

«Мурманский морской торговый порт старается оказывать поддержку авторам инициатив, которые сделают жизнь мурманчан лучше. Когда к нам обратились за помощью авторы проекта «Контейнер-холл», мы просто не смогли отказать! Тем более, что морские контейнеры непосредственно связаны с нашим предприятием – в порту регулярно занимаются их погрузкой. Безусловно, такое стильное пространство станет местом притяжения молодёжи города Мурманска. Поэтому приятно осознавать, что АО «ММТП» был причастен к его появлению», - рассказывает начальник отдела по социальным вопросам АО «ММТП» Светлана Рудакова.

Сам «Контейнер-холл» - это двенадцать морских контейнеров, составленных в единое двухэтажное помещение с переходами. Внутри расположены выставочное пространство, творческие мастерские, административный и волонтёрский корпуса, амфитеатр для просмотра кино, театральных постановок и выступлений.

Торжественное открытие запланировано на июль. Так, уже 1 июля «Контейнер-холл» станет местом проведения второго Арктического фестиваля урбан-арта «РОСТ 2022». В числе мероприятий запланированы кинопоказы, концерты, лекции приглашенных художников, дискуссии. 

Напомним, ранее АО «ММТП» помог обновить входную группу Клуба молодых инвалидов, их законных представителей, инвалидов детства «Валентина-плюс» в Мурманске. Силами портовиков были отремонтированы кабинет физики, шахматный и транспортно-логистический классы, холл, модернизирована библиотека и столовая в гимназии №8 города Мурманска. Ранее градообразующее предприятие помогло приобрести диваны и ковровые покрытия во все группы, а также оборудовать класс технологии в ГОБУСОН «Мурманский центр социальной помощи семье и детям». Можно добавить про двор на ул. Карла Либкнета с установкой спортивной и детской площадок. В прошлом году был завершён третий этап реконструкции дворовой территории на перекрестке улицы Карла Либкнехта и переулка Водопроводный. У местных жителей появились спортивная и детская площадки, а также были отремонтированы дворовые проезды: уложено асфальтобетонное покрытие, проложены пешеходные дорожки с установкой скамеек для отдыха по основным пешеходным путям, сделаны современные сети ливневой канализации.

 

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457249033%2Fwall-149919532_2594

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