Портовики поздравили и поблагодарили педагогов подшефной гимназии №8

Цветы, сладкие и полезные подарки и тёплые слова благодарности – так мурманские портовики поздравили педагогов подшефной гимназии №8 г. Мурманска с Днём учителя. Они приняли участие в торжественном вечере, посвящённом празднику.

Коллектив учебного заведения и представителей АО «Мурманский морской торговый порт» связывают давние добрые отношения. АО «ММТП» шефствует над гимназией №8 с 2016 года. Здесь по инициативе градообразующего предприятия был создан специализированный транспортно-логистический класс. В 2023 году состоялся пятый его выпуск. А первые выпускники уже трудятся в порту.

«Казалось бы, это было совсем недавно, а к нам в порт уже приходят ваши выпускники. Отмечу, что это хорошие ребята и специалисты. В том, что они такие – ваш огромный вклад! Поздравляю с праздником! Здоровья, благополучия, хороших учеников и родителей, новых достижений! Счастья вам и вашим близким!», - сказал директор по производству АО «ММТП» Виталий Власов.

В этом году в транспортно-логистическом классе состоялся седьмой набор. Его ученикам преподают специализированные дисциплины. Помимо участия в обучении ребят АО «ММТП» оказывает помощь гимназии в развитии материально-технической базы.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253497%2Fwall-149919532_3462