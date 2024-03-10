Портовики поздравили коллективы гимназии №8 и Мурманского арктического университета с 8 Марта

В канун праздника прекрасной половины человечества представители Мурманского морского торгового порта НТК поздравили представительниц коллективов гимназии №8 и Мурманского арктического университетов (МАУ).

И с одним, и с другим учебными заведениям портовиков связывают давние добрые профессиональные и человеческие связи. Уже восемь лет при поддержке ММТП НТК в гимназии ведётся преподавание в транспортно-логистическом классе. Его выпускники могут продолжить профильное обучение в МАУ по направлению «Логистика». Предприятие оказывает помощь в организации учебного процесса, в том числе, в создании современных материально-технических условий для него. Недавно в гимназии был полностью обновлен фасад здания, а в университете завершается ремонт лаунж-зоны рядом с кабинетом логистики.

«Очень приятно видеть эти обновления. Можно оценить наш вклад и причастность к большому и хорошему делу», - отметил директор по производству Мурманского морского торгового порта НТК Виталий Власов.

Портовики вручили букеты цветов директору гимназии №8 Ольге Клейнос и ректору Мурманского арктического университета Ирине Шадриной, поздравили коллективы учебных заведений и аплодисментами приветствовали выступления юных учеников. Также портовики познакомились с результатами проведенных работ и обсудили ближайшие планы развития сотрудничества.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254467%2Fwall-149919532_3709