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Мурманская область. Арктика (16+)05.10.21 14:15

Портовики поздравили педагогов с Днём учителя

По доброй традиции сотрудники Мурманского морского торгового порта поздравили преподавателей гимназии №8, которая является подшефной предприятию, с Днём учителя – портовики традиционно вручили большой тематически украшенный торт для праздничного чаепития. А классным руководителям транспортно-логистических классов - букеты в знак благодарности за то, что обучают юных мурманчан-подрастающих портовиков. Помимо этого, особые слова благодарности прозвучали в адрес исполняющей обязанности директора гимназии – Натальи Николаевны Втюриной, которая проработала в одном учебном заведении более 30 лет.

«Гимназию №8  мы выбрали в качестве подшефной не случайно – здесь работают педагоги, у которых горят глаза. Это очень важно, поскольку вдохновляет ребят – они начинают учиться с душой, активно принимают участие во внеклассной жизни. Для нас коллектив гимназии уже давно стал родным!», - сказала начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» Галина Чадаева.

В свою очередь, ученики гимназии подготовили для своих педагогов настоящий концерт с частушками, песнями, танцами и добрыми стихами.

Напомним, в гимназии №8 г. Мурманска функционирует транспортно-логистический класс, где юные мурманчане обучаются азам портовских специальностей. Помимо основных предметов, учащимся преподают профильную математику, менеджмент, маркетинг, обществознание, логистику и профессиональные термины. Сотрудники АО «ММТП» читают лекции по таким дисциплинам, как логистика стивидорной компании, финансы предприятия, железнодорожное обеспечение работы порта, эксплуатация машин, механизмов и перегрузочного оборудования, реализация экологических программ.

АО «ММТП» регулярно оказывает учебному заведению материальную помощь. В течение нескольких лет были отремонтированы помещение столовой, кабинеты физики и робототехники, транспортно-логистический класс, холл, модернизирована библиотека и Шахматного клуба.

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