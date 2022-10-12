Портовики поздравили педагогов с Днём учителя

Представители АО «Мурманский морской торговый порт» поздравили педагогов подшефной гимназии №8 г. Мурманска с Днём учителя. Торт и цветы стали приятным дополнением к самому главному – словам искренней благодарности за огромный труд по воспитанию достойных граждан нашего общества.

«Мурманский морской торговый порт связывают давние добрые и созидательные отношения со многими учебными заведениями Мурманска. Особое внимание - нашим подшефным. Совместно с ними мы реализовали много интересных проектов. Это было бы невозможно без активной, неравнодушной позиции педагогов. Мы гордимся, что наши усилия приносят свои плоды!», - сказала начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» Галина Чадаева.

Напомним, АО «ММТП» шефствует над гимназией №8 г. Мурманска. Здесь в 2016 году по инициативе портовиков был открыт транспортно-логистический класс. В 2022 году в гимназии состоялся шестой набор будущих специалистов в сфере транспорта и логистики. После завершения обучения в гимназии учащиеся специализированного класса имеют возможность поступить на профильные дисциплины в высшие учебные заведения. Также портовики помогают обновлять гимназию, проводят занятия, реализуют совместные акции и проекты. В свою очередь работники АО «ММТП» были приглашены на торжественный концерт, посвященный Дню учителя.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250232%2Fwall-149919532_2775