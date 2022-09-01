Портовики поздравили учащихся гимназии №8 Мурманска с Днём знаний

На торжественную линейку, посвящённую Дню знаний и началу нового учебного года, мурманские портовики по традиции пришли в гимназию №8 г. Мурманска. АО «Мурманский морской торговый порт» шефствует над ней начиная с 2016 года.

Директор гимназии №8 Ольга Клейнос отметила, что учебное заведение и старейшее предприятие города связывают добрые дружеские и профессиональные отношения и поблагодарила работников предприятия за помощь.

«Перед началом учебного года была проведена большая подготовительная работа. Спасибо Мурманскому морскому торговому порту за поддержку. Желаю всем удачи, успехов и покорения новых вершин в новом учебном году!», - сказала Ольга Клейнос.

Ежегодно портовики стараются, чтобы гимназия обновлялась, а условия для обучения становились максимально комфортными. В прошлом году при поддержке АО «ММТП» и проекта преобразования школьных пространств «Arctic schools» правительства Мурманской области была отремонтирована столовая.

Исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов также отметил, что в 2017 году в гимназии №8 г. Мурманска был открыт первый в России транспортно-логистический класс (ТЛК), преподавание в котором ведется при поддержке АО «ММТП». В 2022 году в гимназии состоялся шестой набор будущих специалистов в сфере транспорта и логистики.

«Минувшим летом ребята, который учились в первом потоке транспортно-логистического класса, а потом продолжили образование по направлению «Логистика», впервые пришли на предприятие в качестве стажёров и успешно прошли производственную практику. Таким образом, мы сделали еще один шаг к тому, чтобы на предприятии заработала система подготовки кадров от школьника до профессионала», - сказал Алексей Рыкованов.

Также в День знаний портовики по традиции подарили учащимся десятых и одиннадцатых транспортно-логистических классов фирменные дневники, а первоклашкам - наборы, которые помогут им начать новый увлекательный этап жизни.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457249834%2Fwall-149919532_2720