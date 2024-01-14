Портовики поздравили учеников и педагогов подшефной гимназии №8

Старый Новый год - этот праздник хоть и не имеет официального статуса, но воспринимается как неотъемлемая часть праздничных новогодних событий. В этот период представители Мурманского морского торгового порта традиционно поздравляют своих добрых друзей, в том числе, учащихся транспортно-логистического класса гимназии №8 г. Мурманска.

В новом году портовики пожелали учащимся 10-го профильного класса точнее определиться в выборе будущей профессии, а 11-классникам – успешно сдать единый государственный экзамен и поступить в выбранные высшие учебные заведения. Ну, а педагогам – ещё одного хорошего учебного года.

«Пусть сбудутся ваши планы и мечты! Всем – здоровья и благополучия!», - сказал коммерческий директор АО «ММТП» Андрей Доценко.

АО «Мурманский морской торговый порт» - единственный универсальный порт в регионе, входит в Национальную транспортную компанию. Обеспечивает круглогодичное судоходство для судов водоизмещением до 200 тысяч тонн. Мощности порта созданы для навалочных и генеральных грузов самого широкого спектра, в том числе, крупнотоннажных и длинномерных.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254228%2Fwall-149919532_3592