Портовики поздравили воспитанников Центра помощи семьи и детям

Весёлый праздник в честь Дня защиты детей состоялся в Мурманском Центре социальной помощи семье и детям. Почётными гостями стали сотрудники Мурманского морского торгового порта. Они приготовили ребятам замечательные подарки, а также неотъемлемый атрибут любого детского праздника – букет цветов из воздушных шаров.

«Невозможно передать эмоции детей, которые получают подарки. В их глазах благодарность, счастье, озорство. Очень хочется, чтобы детство у каждого ребёнка было беззаботным, поэтому мы уже не первый год стараемся помогать Центру социальной помощи семьи и детям – дарим подарки, предоставляем все необходимое», - рассказывает председатель родительского комитета АО «ММТП» Светлана Рамазанова.

В ответ ребята тоже подарили портовикам сказочное представление и веселые игры. Напомним, АО «ММТП» ранее помог оборудовать в Центре сенсорную комнату, которая снижает агрессии, снимает мышечное и эмоциональное напряжение. Нахождение в ней действует профилактически при умственном и физическом переутомлении. В комнате ребёнок может почувствовать себя в безопасности, привести эмоциональный фон в порядок.

С материальной поддержкой градообразующего предприятия удалось приобрести диваны в группы и классы. Ранее было заменено напольное покрытие в спортивном зале, отремонтирован медицинский кабинет, установлен пандус для ребят с ограниченными возможностями. Помимо этого, портовики ежегодно поздравляют воспитанников Центра с Днём знаний и Новым годом.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251823%2Fwall-149919532_3223