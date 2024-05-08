Портовики поздравляют ветеранов

В канун празднования 79-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне работники АО «Мурманский морской торговый порт» при поддержке администрации предприятия поздравили портовиков-ветеранов с наступающим праздником. Труженики тыла и узники концлагерей, работавшие на градообразующем предприятии Мурманска, получили материальную помощь и продуктовые наборы.

В поздравлении участвовали представители Совета ветеранов и Волонтерского движения АО «ММТП».

«Я работаю в Мурманском морском торговом порту всего лишь один год и впервые участвуют в такой акции. В то же время представители нашей семьи трудятся в порту начиная с 1963 года, и я понимаю, насколько важно беречь связь поколений», - сказал грузчик бригады №15 грузового района №2 ММТП Родион Ивков.

Поддержка ветеранов предприятия - важная часть социальной политики Мурманского морского торгового порта. В ММТП действует Совет ветеранов, который объединяет портовиков разных поколений и помогает в этой работе.

Фото (грузчик бригады №15 грузового района №2 Родион Ивков и председатель Совета ветеранов АО «ММТП» Людмила Терская): https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254833%2Fwall-149919532_3858