Портовики приняли участие в корпоративном турнире по пейнтболу

Провести время вместе и ещё раз научиться работать в команде - такую возможность представилась портовикам благодаря прошедшему корпоративному турниру по пейнтболу. Замечательная традиция проведения этих соревнований зародилась в Мурманском морском торговом порту в 2016 году. Пейнтбол – игра замечательная во всех отношениях. Она позволяет действовать командой и пообщаться со своими коллегами в новой обстановке, развивает тактику и стратегию. Игроки приобретают умения быстро реагировать, принимать жизненно важные решения и обходить ловушки. Плюс – это отличный способ сбросить накопившуюся негативную энергию.

Игры продолжались на протяжении месяца. В общей сложности в соревнованиях приняли участие 16 команд, то есть более шестидесяти портовиков. В финал вышли лишь восемь команд – победители первого и второго этапов. Судили игры члены Федерации пейнтбола Мурманской области.

Победителем была признана команда «Молодёжный совет». Молодёжь сражалась героически, буквально вырвав победу у своих коллег. Второе место заняла команда «Боевые резисторы», состоящая из сотрудников Службы информационных технологий, связи и автоматизации АО «ММТП». На третьем месте расположилась команда «Акуна матата», в которую входят сотрудники Производственного комплекса энергоснабжения.

«Подобные игры сильно сплачивают, позволяют выплеснуть энергию и поддерживают корпоративный дух. С каждым годом уровень игроков корпоративного турнира повышается. Благодаря этому удалось сформировать команду от Мурманского морского торгового порта, которая принимает участие в областных пейнтбольных соревнованиях», - рассказывает член спортивного комитета АО «ММТП» Данил Старицин.

Интересно, что самый быстрый гейм длился всего 19 секунд - это рекорд за всю историю турнира. Самое долгое сражение продлилось почти 4 минуты. Победителям и призерам вручили кубки, медали, грамоты и ценные призы. Впереди у портовиков Чемпионат Мурманской области по пейнтболу, на который отправится сборная команда предприятия.