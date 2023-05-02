Портовики приняли участие в общегородском субботнике

Работники АО «Мурманский морской торговый порт» приняли участие в большом общегородском субботнике, который прошёл в канун Первого мая в Мурманске.

По официальным данным, всего на улицы, в скверы и во дворы вышли более 4,7 тысячи жителей города: школьники, общественники, сотрудники учреждений и все неравнодушные мурманчане. В их числе были и работники старейшего предприятия города. Портовики трудились на набережной у Семёновского озера, а вместе с ними – их близкие и родственники, которых не испугала переменчивая северная погода.

«Все было здорово, потому что многие представители Мурманского морского торгового порта решили помочь сделать наш город ещё более аккуратным и чистым. А то, что они пришли с детьми, радует особо. Это значит, что юные мурманчане уже сейчас учатся бережно относиться к родной земле!», - сказала председатель Молодёжного совета АО «ММТП» Влада Демченко.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251622%2Fwall-149919532_3146