Портовики приняли участие в проекте «От родника до океана. Маяки»

Кладовщик складской группы грузового района №2 АО «ММТП» Любовь Адулова и её супруг докер-механизатор укрупненной комплексной бригады №7 АО «ММТП» Артур Адулов представили Мурманский морской торговый порт в новом экологическом проекте «От родника до океана. Маяки» Единого волонтёрского центра Мурманской области.

Его стартом стал успешно проведенный первый этап благоустройства маяка в селе Кашкаранцы на побережье Белого моря, куда приехало более 50 волонтёров из разных городов Мурманской области и других регионов России, в том числе, представители АО «ММТП». Добровольцы и корпоративные волонтёры под эгидой Единого волонтёрского центра привели в порядок территорию действующего 24-метрового маяка, который уже 45 лет обеспечивает безопасный проход судов в Белом море и является визитной карточкой Терского берега.

«Впечатления – незабываемые! Мы впервые участвовали в таком масштабном проекте. Все участники - очень дружелюбные, интересные люди. Мы сдружились, сложился веселый коллектив, и все трудились на равных. Нас окружала незабываемая природа, удивительная красота! Можно сказать, мы открыли для себя наш Мурманский край с новой стороны!», - рассказала Любовь Адулова.

За дни, проведенные на побережье Белого моря, добровольцы поставили новый забор вокруг территории маячного городка, зачистили и покрасили три технических сооружения, сделали волонтерские лавочки из паллетов, а специалисты подготовили маяк к покраске. В течение ближайшей недели они покрасят его белыми и красными горизонтальными полосами, и маяк станет ещё более заметен. Помимо работы участников экспедиции ждала культурная программа - волонтёры ездили на экскурсию в село Варзуга и осмотрели северную пустыню в Кузомени. В палаточном волонтёрском лагере они общались, делились опытом. Также каждый из волонтёров мог подняться на вершину маяка, увидеть, как он выглядит изнутри, полюбоваться видами вокруг.

«В обычное время без специального пропуска попасть на территорию маяка невозможно, кроме того далеко не каждый был на Терском берегу. Поэтому для наших волонтеров, активных участников добровольческого движения, эта экспедиция стала настоящим подарком. Все с радостью его приняли и совместили полезное с приятным: общими силами сделали это прекрасное северное место еще лучше, а заодно и прикоснулись к истории поморских сёл. Здесь у нас сложился сплоченный коллектив, заряженный на результат», - отметила руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Отметим, что во время проведения акции ежедневно подводились итоги работы и отмечались лучшие волонтёры. В один из дней ими были признаны волонтёры из АО «ММТП» Любовь и Артур Адуловы. А в результате анонимного голосования среди всех участников по итогам проекта они заняли второе место.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457252468%2Fwall-149919532_3301