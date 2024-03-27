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Мурманская область. Арктика (16+)27.03.24 12:30

Портовики приняли участие в стратегической сессии «Арктический плацдарм»

В стенах Мурманского Арктического университета стартовала II Всероссийская стратегическая сессия «Арктический плацдарм». На ней выступили сразу два представителя Мурманского морского торгового порта НТК - начальник отдела по оценке и развитию персонала Мария Пономарева и руководитель медиа-направления Ксения Минко.

В рамках круглого стола «Кадровый потенциал Арктики» Мария Пономарева поделилась успешным опытом адаптации молодых сотрудников в Мурманском морском торговом порту НТК. Для молодёжи разработаны специальные welcome-тренинги, памятки и системы бонусов и поощрений. Для участников встречи такие условия показались крайне привлекательными, поэтому заинтересованные студенты были сразу же приглашены на практику и стажировку в ММТП.

«Наше сотрудничество с Мурманским арктическим университетом уже даёт свои плоды. Ведь у нас есть возможность в стенах вуза растить для себя квалифицированные кадры. Это ребята, которые точно будут знать, где они в дальнейшем будут работать, и понимать, что их ждут в Мурманском морском торговом порту НТК», - рассказала Мария Пономарева, которая выступила в рамках круглого стола «Кадровый потенциал Арктики».

А про сотрудничество Мурманского морского торгового порта НТК с медиасообществом региона рассказала руководитель медиа-направления предприятия Ксения Минко во время лекции «Арктическая повестка в СМИ». На данный момент информация о деятельности предприятия востребована не только на региональном, но и на федеральном уровне. Новости ММТП регулярно появляются в главных отраслевых изданиях страны. Ведь мурманский порт остаётся в числе главных приоритетов развития страны, так как предоставляет прямой выход в океан.

В церемонии открытия приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева и директор Департамента информационной политики и комплексной безопасности Минобрнауки России Андрей Толмачев. В рамках мероприятия открылась региональная площадка Студенческого медиацентра Минобрнауки России – это некоммерческое объединение, в состав которого входят молодые журналисты, блогеры, лидеры общественного мнения, представляющие СМИ российских вузов.

АО «Мурманский морской торговый порт» - единственный универсальный порт в регионе. Обеспечивает круглогодичное судоходство для судов водоизмещением до 200 тысяч тонн. Мощности порта созданы для навалочных и генеральных грузов самого широкого спектра, в том числе, крупнотоннажных и длинномерных.

 

Фото (пресс-служба Мурманского арктического университета): https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254651%2Fwall-149919532_3756

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