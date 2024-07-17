Портовики приняли участие в восстановлении Териберского маяка

В Мурманской области в рамках проекта «От родника до океана. Маяки» волонтёры начали облагораживать Териберский маяк. Он расположен на берегу Баренцева моря.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в этом сезоне энтузиасты планируют обновить внешний вид здания площадью 450 квадратных метров: демонтировать старую облицовку сооружения и восстановить кирпичную кладку. Совместно с профессиональными строителями они укрепят фасад армированной сеткой, оштукатурят и укрепят стены высокопрочной грунтовкой, покрасят и заменят окна.

«Мы собирали мусор, шкурили маяк, а мужчины переносили мешки с цементом от причала к маяку – за день работы они перенесли три тонны. Работы там много», - рассказала заместитель начальника грузового склада грузового района №2 Евгения Щербакова.

В этом году проект «От родника до океана. Маяки» реализуется Единым волонтёрским центром совместно с гидрографической службой Северного флота. Его активно поддержали корпоративные добровольцы и более 20 компаний и общественных организаций, в том числе, Мурманский морской торговый порт.

«Маяк стоит на высоте, на скалах. Виды бесконечного моря завораживают. Думаю, когда работы будут выполнены, это вид будет ещё лучше», - сказала кладовщик складской группы грузового района №2 Любовь Адулова.

Маяк в Териберке считается одним из самых труднодоступных в России. При этом он является известной достопримечательностью, так как его легко увидеть во время морских прогулок, популярных среди туристов, которые посещаю Териберку. Проект «От родника до океана. Маяки» – продолжение серии экспедиций Единого волонтёрского центра Мурманской области. В рамках проекта летом 2023 года волонтёры помогли облагородить маяк в Кашкаранцах на берегу Белого моря.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457255698%2Fwall-149919532_4025