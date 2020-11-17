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Мурманская область. Арктика (16+)17.11.20 17:00

Портовики присоединились к Всероссийскому экологическому диктанту

Сотрудники Мурманского морского торгового порта впервые приняли участие во Всероссийском экологическом диктанте. Акция направлена на формирование экологической культуры, популяризацию экологических знаний, повышение уровня экологической грамотности. На федеральном уровне организаторами экодиктанта выступили Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, тринадцать федеральных министерств, крупнейшие предприятия, общественные организации, деятели науки и культуры.

«Мурманский морской торговый порт реализует обширную экологическую программу. Работа проводится системно и поэтапно как на территории порта, так и в городе: начиная от экологических проектов, которые мы внедрили за последние несколько лет на промышленной площадке, и заканчивая волонтерскими и трудовыми отрядами, которые участвуют в поддержании порядка на территории муниципального образования. Хочется, чтобы все люди, которые максимально вовлечены в это, благодаря участию в диктанте, могли увидеть и оценить значимость того, что мы делаем, в том числе, в рамках общенациональных проектов экологического развития», -  сказал технический директор АО «ММТП» Евгений Гуляев.

В Мурманском морском торговом порту экодиктант написали двенадцать человек. Для них были созданы условия с учетом мер безопасности для противодействия риску распространения новой коронавирусной инфекции. Участники ответили на 25 вопросов, которые охватывают обширный круг тем и касаются вопросов охраны водных ресурсов и атмосферного воздуха, обращения с отходами, лесных ресурсов, особо охраняемых природных территорий и др. На выполнение заданий было отведено 45 минут. Результаты диктанта будут известны 23 ноября.

«Я веду достаточно социально активную экологическую жизнь. Например, различные виды отходов – такие, как стекло или автомобильные покрышки, - я сдаю только в специализированные организации. Таким образом, зная экологическое законодательство, особенно в сфере производства отходов и потребления, я исполняю требования закона даже в домашних условиях». – сказала ведущий инженер по охране окружающей среды АО «ММТП» Ирина Ковалева.

 «У нас все сотрудники подготовлены. В разные периоды они проходили обучение по экологической безопасности, поэтому каждый из них знает все, чтобы следовать законодательным нормам», - уверен один из участников диктанта начальник учебно-курсового комбината АО «ММТП» Николай Зайцев.

Отметим, что цели и задачи акции в полной мере соответствуют той работе в сфере экологии, которая проводится в Мурманском морском торговом порту в последние годы. Прежде всего, речь идет о масштабной экологической программе, которая реализуется в ММТП. Только за последние годы были успешно воплощены в жизнь несколько масштабных проектов: введены в эксплуатацию очистные сооружения ливневого стока,   система орошения, в 2020 году завершено строительство пылеветрозащитных экранов и др. Таким образом, участие мурманских портовиков в экодиктанте – это продолжение системной работы Мурманского морского торгового порта в сфере экологии.

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