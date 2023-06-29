Портовики приумножили «Сад памяти» в Мурманской области

С каждым годом все многочисленнее становится «Сад памяти» - это международная акция, в рамках которой волонтёры и неравнодушные жители России высаживают сосны в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Сотрудники Мурманского морского торгового порта традиционно принимают в ней участие.

На этот раз сотни ещё пока крошечных сосен были высажены недалеко от Оленегорска, рядом с железнодорожной станцией Лапландия. Туда и отправился отряд портовиков-волонтёров.

В Мурманской области мероприятие проходило при поддержке регионального Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства в рамках национального проекта «Экология». Как рассказывают сотрудники ведомства, главная задача проекта, объявленного в год 75-летия Великой Победы, высадить 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны. За все время проведения акции «Сад памяти» в ней приняли участие более пяти миллионов человек. А высадить удалось более 95 миллионов деревьев не только на территории России, но и за рубежом.

«Волонтёры – удивительные люди. Волонтёрский дух не даёт нам сидеть на месте. Поэтому мы готовы поехать за двести километров, чтобы сделать доброе дело. А сохранение исторической памяти поколений – это одна из главных задач нашего общества на сегодняшний день. Поэтому волонтёры Мурманского морского торгового порта не могли остаться в стороне», - рассказывает член волонтёрского отряда АО «ММТП» Елена Петрова.

Как рассказывает координатор волонтёрского движения АО «ММТП» Виктория Ильина, портовики – очень отзывчивые и ответственные люди, которые заботятся не только о нуждающихся, но и о сохранении окружающей среды. Так, недавно волонтёрский отряд принял участие в экосубботнике форума «Арктика. Лёд тронулся». Сотрудники АО «ММТП» также регулярно организовывают субботники на территории города Мурманска, а трудовой отряд ежедневно приводят в порядок столицу Кольского Заполярья.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251921%2Fwall-149919532_3263