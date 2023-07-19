Портовики привели в порядок территорию около родника Фадеев ручей в Мурманске

«Надо отметить, что по сравнению с прошлым годом здесь стало гораздо меньше мусора. В прошлом году мы собрали и вывезли отсюда не один десяток мешков. Чего там только не было: и пластиковые, и железные бутылки, битое стекло, бумага. А сейчас всё по-другому, аккуратнее – видно, что люди отреагировали на то, что было сделано, и теперь сами поддерживают чистоту», - сказала начальник складского хозяйства грузового района №2 АО «ММТП», координатор волонтёрского движения предприятия Елена Малашевская.

В Мурманской области стартовал второй сезон проекта «От родника до океана» для корпоративных волонтёров, суть которого – привести в порядок популярные родники Кольского Заполярья. В числе первых добровольческий проекта Единого волонтёрского центра Мурманской области вновь поддержали представители АО «Мурманский морской торговый порт». Работники предприятия вместе с неравнодушными юношами и девушками из «Трудового отряда ММТП-НТК-СУЭК» пришли на родник Фадеев ручей, который расположен на улице Шабалина в Мурманске. Здесь они работали в прошлом году, а теперь проверили состояние источника и провели субботник.

«Надо отметить, что по сравнению с прошлым годом здесь стало гораздо меньше мусора. В прошлом году мы собрали и вывезли отсюда не один десяток мешков. Чего там только не было: и пластиковые, и железные бутылки, битое стекло, бумага. А сейчас всё по-другому, аккуратнее – видно, что люди отреагировали на то, что было сделано, и теперь сами поддерживают чистоту», - сказала начальник складского хозяйства грузового района №2 АО «ММТП», координатор волонтёрского движения предприятия Елена Малашевская.

Напомним, год назад в рамках акции «От родника до океана», который проводился совместно с федеральным проектом «Чистая Арктика», портовики очистили родник на Фадеевом ручье от мусора, установили удобный мостик через перекаты ручья, по которому горожанам стало проще добираться до родниковой воды. Кроме того, рядом с родником волонтёры АО «ММТП» поставили скамейки и столик, чтобы мурманчане могли здесь отдохнуть.

«Волонтёры Мурманского морского торгового порта провели работы по благоустройству родника рядом с улицей Шабалина в прошлом году – установили переходной мостик, лавочки и столики, убрали территорию от мусора. Приятно, что они не забывают это место и поддерживают порядок, и в ближайшее время уже самостоятельно проведут анализ качества воды. Это один из самых популярных родников. Надеюсь, мурманчане оценят заботу», - сказала руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.

Как пояснили представители АО «ММТП», в ближайшее время специалисты предприятия проведут отбор воды в роднике на соответствие питьевому качеству. Результаты будут размещены на аншлаге, установленном рядом с родником.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «ММТП».