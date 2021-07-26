Портовики продлили конкурс «Мы выбираем здоровье!» до ноября

Комиссия конкурса «Мы выбираем здоровье!», который проходит в АО «Мурманский морской торговый порт» среди работников и трудовых коллективов, подвела промежуточные итоги спортивных и творческих заданий за июнь.

В состязании на выполнение упражнения «Динамическая планка» победителями стали сменный начальник складского хозяйства грузового района №2 Евгения Щербакова и старший юрисконсульт Ирина Иванова. В творческом конкурсе фотографий «Мое спортивное лето» первое место занял диспетчер грузового района №1 Вячеслав Медведев, а в число призеров вошли техник производственного комплекса энергоснабжения Екатерина Торбас и начальник учебно-курсового комбината Николай Зайцев. Отмеченные работники предприятия получили сертификаты в спортивные магазины, а команды, за которые они выступают, - дополнительные баллы в общем зачете.

Помимо этого, с учётом пожеланий портовиков, на обсуждение было вынесено предложение продлить сроки проведения конкурса «Мы выбираем здоровье!». Напомним, изначально планировалось проводить его с 1 марта по 31 июля 2021 года. Теперь решением генерального директора АО «ММТП» Алексея Рыкованова сроки проведения конкурса продлены до 31 ноября 2021 года. А значит, у мурманских портовиков появляются дополнительные возможности проявить себя в конкурсе «Мы выбираем здоровье!»