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Мурманская область. Арктика (16+)08.06.21 17:00

Портовики провели субботник в День эколога

День эколога сотрудники Мурманского морского торгового порта решили отметить генеральной уборкой. Все вместе они приехали на турбазу «Теремок», чтобы привести ее в порядок после зимы. Портовики с ветеранами предприятия подметали дорожки, собирали старые листья и ветки. Кроме того, удалось обустроить палисадник, засеять его травой и организовать клумбы. Мужчины укладывали бутовый камень и выкладывали небольшую террасу.

«Портовики охотно откликнулись на призыв устроить субботник – на Турбазу они приехали целыми семьями, привезли друзей. В общей сложности нам удалось собрать сто шестьдесят четыре мешка с мусором. Теперь летний заезд на турбазу «Теремок» можно считать открытым – она стала чище и уютнее», - рассказывает начальник грузового склада АО «ММТП», член волонтерского движения Елена Малашевская.

А после того, как работа была выполнена, директор турбазы «Теремок» Александр Гончарук на открытом воздухе приготовил для всех собравшихся свой фирменный лагман. Портовики провели музыкальный конкурс, организатором которого стала кладовщик второго грузового района АО «ММТП», активистка волонтерского движения Надежда Фролова. Участники субботника пели и танцевали, смеялись и шутили. В общем, здорово и с пользой в очередной раз вместе провели выходной день.

 

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