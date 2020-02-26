Портовики провели XVII детскую спартакиаду АО «ММТП»

В минувшие выходные состоялся главный зимний спортивный праздник для детей портовиков – XVII детская спартакиада Мурманского морского торгового порта. К нашим постоянным участникам присоединились ученики профильного транспортно-логистического класса подшефной гимназии № 8 г. Мурманска и воспитанники Центра помощи семье и детям Мурманской области.

«Каждый раз, видя горящие, заинтересованные глаза участников спартакиады, мы убеждаемся, что администрация и родительский комитет Мурманского морского торгового порта вместе создаем очень правильную историю. Мы вносим свой вклад в формирование здорового образа жизни, который закладывается в юном возрасте», - отметил генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Главный символ спартакиады – лисёнок Мурмурик, поделил всех участников на несколько возрастных групп. Надежда Фролова в роли друга Мурмурика – белого Медвежонка с помощниками занимались самыми маленькими участниками соревнований от 0 до 5 лет, после чего все дружно водили хороводы.

Ребята от 6 до 10 лет и их родители приняли участие в ежегодной эстафете «Веселые старты», а также пробовали свои силы наравне со старшими товарищами в туристической тропе «Crazy Миля». Организаторы проложили маршрут по территории всей турбазы, поэтому участники должны были показать свои знания спортивного ориентирования и выполнить сложные задания.

По итогам эстафеты «Веселые старты» победила команда «Козыри», почетное второе место заняла команда «Север», а «бронзу» взяла команда «Коты».

Призовые места в «Crazy Миле» распределились следующим образом: 1-е место – команда «Брайтон Бич»; 2-е место – команда «Всего хорошего и спасибо за рыбу»; 3-е место – команда «Крейзи Бомба».

Самым маленьким и отважным участником этого соревнования стал Костенко Геннадий – 7 лет, который справился со всеми сложными заданиями.

Юноши участвовали в турнире по мини-футболу, а для представительниц прекрасного пола были организованы соревнования по саамскому футболу. Призовые места распределились следующим образом. Итоги турнира по мини-футболу: 1-е место – команда «ММТП»; 2-е место – команда «Эдельвейс»; 3-е место – команда «Шайба». Итоги турнира по саамскому футболу: 1-е место – команда портовиков «#Всмысле»; 2-е место – команда «Пупсики»; 3-е место – команда гимназии № 8 «Брайтон Бич».

Приз за «Волю к победе» взяла команда Центра помощи семье и детям «Космос». Лучшим футболистом турнира среди юношей признан Кирилл Попов, а лучшим игроком в саамском футболе стала Дарья Ковалева.

Помимо групповых соревнований, организаторы включили в программу спортивного праздника индивидуальные соревнования по лыжным гонкам.

«Этот праздник у нас зародился после того, как у нас были организованы взрослые спартакиады. Решили, что дети тоже должны заниматься спортом, проводить здоровый досуг и быть участниками жизни порта. Мы эту традицию сохраняем, с каждым годом все больше участников, новых видов спорта. И всем очень нравится. Стараемся всё сделать от души», - подчеркнула спортивного праздника председатель родительского комитета АО «ММТП» Светлана Рамазанова.

Напомним, что уже в следующем месяце состоится XXХ зимняя Спартакиада для сотрудников Мурманского морского торгового порта.