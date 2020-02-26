Заключительный матч сезона команда «Мурман» проведёт 27 февраляСостоится принудительный спуск лавин на территории Восточного рудника КФ АО «Апатит»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)26.02.20 10:00

Портовики провели XVII детскую спартакиаду АО «ММТП»

В минувшие выходные состоялся главный зимний спортивный праздник для детей портовиков – XVII детская спартакиада Мурманского морского торгового порта. К нашим постоянным участникам присоединились ученики профильного транспортно-логистического класса подшефной гимназии № 8 г. Мурманска и воспитанники Центра помощи семье и детям Мурманской области.

«Каждый раз, видя горящие, заинтересованные глаза участников спартакиады, мы убеждаемся, что администрация и родительский комитет Мурманского морского торгового порта вместе создаем очень правильную историю. Мы вносим свой вклад в формирование здорового образа жизни, который закладывается в юном возрасте», - отметил генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Главный символ спартакиады – лисёнок Мурмурик, поделил всех участников на несколько возрастных групп. Надежда Фролова в роли друга Мурмурика – белого Медвежонка с помощниками занимались самыми маленькими участниками соревнований от 0 до 5 лет, после чего все дружно водили хороводы.

Ребята от 6 до 10 лет и их родители приняли участие в ежегодной эстафете «Веселые старты», а также пробовали свои силы наравне со старшими товарищами в туристической тропе «Crazy Миля». Организаторы проложили маршрут по территории всей турбазы, поэтому участники должны были показать свои знания спортивного ориентирования и выполнить сложные задания.

По итогам эстафеты «Веселые старты» победила команда «Козыри», почетное второе место заняла команда «Север», а «бронзу» взяла команда «Коты».

Призовые места в «Crazy Миле» распределились следующим образом: 1-е  место – команда «Брайтон Бич»; 2-е место – команда «Всего хорошего и спасибо за рыбу»; 3-е место – команда «Крейзи Бомба».

Самым маленьким и отважным участником этого соревнования стал Костенко Геннадий – 7 лет, который справился со всеми сложными заданиями.

Юноши участвовали в турнире по мини-футболу, а для представительниц прекрасного пола были организованы соревнования по саамскому футболу. Призовые места распределились следующим образом. Итоги турнира по мини-футболу: 1-е место – команда «ММТП»; 2-е место – команда «Эдельвейс»; 3-е  место – команда «Шайба». Итоги турнира по саамскому футболу: 1-е место – команда портовиков «#Всмысле»; 2-е место – команда «Пупсики»; 3-е место – команда гимназии № 8 «Брайтон Бич».

Приз за «Волю к победе» взяла команда Центра помощи семье и детям «Космос». Лучшим футболистом турнира среди юношей признан Кирилл Попов, а лучшим игроком в саамском футболе стала Дарья Ковалева.

Помимо групповых соревнований, организаторы включили в программу спортивного праздника индивидуальные соревнования по лыжным гонкам.

«Этот праздник у нас зародился после того, как у нас были организованы взрослые спартакиады. Решили, что дети тоже должны заниматься спортом, проводить здоровый досуг и быть участниками жизни порта. Мы эту традицию сохраняем, с каждым годом все больше участников, новых видов спорта. И всем очень нравится. Стараемся всё сделать от души», - подчеркнула спортивного праздника председатель родительского комитета АО «ММТП» Светлана Рамазанова.

Напомним, что уже в следующем месяце состоится XXХ зимняя Спартакиада для сотрудников Мурманского морского торгового порта.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новые пути и новая геоэкономика
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Учителям нужно платить, а не огромному количеству заместителей
-Ходят слухи… (18+)Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Павел К.
21.02.20 10:08
Этот праздник только для Московской области! Или будет пародия на День народного единства и День России, которые мы до сих пор не знаем как отмечать.
Комментарий к новости:Нам только «Дня империи» для счастья не хватает!
Zdoroviak
21.02.20 09:31
Зачем бредни этого политика вы размещаете? Нищая Империя - вся Европа будет смеяться над нами!
Комментарий к новости:Нам только «Дня империи» для счастья не хватает!
Дмитрий /Череповец/
19.02.20 18:25
Максим, очень интересная тема! В данном репортаже в период с 14 по 17 минуту говорится о коррупционной пирамиде ''красноярских''. На 14-52 минуте репортажав коррупционной пирамиде ''красноярских'', от
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728291
-Скоро в эфире11:10«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)В оптовом сегменте внутреннего рынка наблюдалась тенденция к снижению цен на мороженую рыбу-PRO Валюту (16+)Рубль продолжает снижаться на фоне опасений ускорения распространения коронавируса за пределы Китая-PRO Энергетику (18+)Прокуратура пресекла отключение электроэнергии в Ловозерском районе-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 26 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Новые пути и новая геоэкономика-PRO Законы (18+)Комитет Госдумы дал добро на законопроект о налоговых льготах для нефтегазовых проектов в Арктике
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовал: 571 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика