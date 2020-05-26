Портовики проводят конкурс «Открой для себя город-порт»

Мурманский морской торговый порт дал старт городскому интернет-конкурсу «Открой для себя город-порт». Он пройдёт в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм». Любой житель столицы Кольского Заполярья сможет принять участие в творческом соревновании - достаточно проявить внимательность и смекалку.

В рамках конкурса с 26 мая по 20 августа планируется опубликовать двадцать изображений-загадок. Участникам необходимо найти спрятанные на рисунках объекты и сообщить о выполненном задании организаторам. Ценный приз получит первый, кто отправил правильный ответ.

По итогам конкурса будет разыгрываться суперприз. Его обладателем станет участник, который ответил правильно и быстрее всех наибольшее число раз.

«Идея проведения конкурса пришла в период вынужденной самоизоляции. Людям приходится проводить много времени дома, и мы решили помочь отвлечься от повседневных забот и узнать что-то новое о городе, в котором живем», - рассказала начальник отдела по социальным вопросам АО «ММТП» Светлана Рудакова.

Отдел по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» подготовил конкурс в преддверии празднования юбилея – 105-летия Мурманского морского торгового порта. Его цель - развитие и популяризация знаний об истории родного края и роли Мурманского морского торгового порта в развитии города Мурманска.

Подробнее о конкурсе – на страницах Мурманского морского торгового порта: https://vk.com/murport51 и https://www.instagram.com/murport51/