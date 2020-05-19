Портовики с помощью специализированного оборудования помогаю наводить чистоту в Мурманске и проводят дезинфекцию

Мобильные вакуумные погрузчики, предоставленные Мурманским морским торговым портом, продолжают работу на улицах областного центра. Они призваны помочь работникам муниципальных служб в уборке территорий после зимнего периода.

Вакуумный пылесос предназначен для работы по уборке пыли и песка на дорогах и проездах. Ширина полосы уборки составляет 2,5 метра , а объём контейнера для собранного материала – 12 кубических метров. Такая машина без труда устраняет с дорожного полотна не только мелкую пыль, но и небольшие камни, а также увлажненный грунт.

В этом году машины ММТП помогают бороться с распространением коронавирусной инфекции. Они не только проводят уборку, но и выполняют орошение специальной установкой с пушкой, заправленной добавками, которые позволяют ликвидировать вирус, но в то же время безопасны для граждан. Как показала практика в других регионах присутствия компании СУЭК, этот механизм доказал свою эффективность.

– Администрация города уже давно занимается дезинфекцией общественных пространств: как своими силами, так и с привлечением партнеров. В частности, Мурманский морской торговый порт как социально-ориентированное предприятие предоставил уникальную технику, которая здорово помогает нам в работе, – отметил глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – По договоренности с организацией и в соответствии с нашим графиком уборки машины будут выходить на улицы каждую неделю, количество рейсов будет зависеть от погодных условий.

– Мы уже четвертый год подряд выводим своё специализированное оборудование для уборки объектов улично-дорожной сети, – рассказал генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов. – В этом году оказываем посильную помощь в дезинфекции областного центра, так как обладаем машинами и соответствующим опытом для орошения больших территорий.

Стоит отметить, что помощь городу в работе вакуумных погрузчиков и дезинфицирующих автомобилей портовики оказывают комплексно. Техникой управляют штатные работники АО «ММТП». Заправку топливом, водой и техническое обслуживание автомобилей порт также берёт на себя. Продуктивное сотрудничество города и градообразующего предприятия будет продолжено.