Директор АО «Мурманский морской торговый порт» Павел Олейник дал интервью «Российской газете», в котором он подвёл итоги работы предприятия за девять месяцев текущего года, отметил основные причины снижения грузооборота, рассказал о путях выхода из сложившейся ситуации.

- Основной причиной снижения грузооборота стало уменьшение перевалки главного груза - угля, - подчеркнул Павел Олейник. - Экономика поставки угля через порты Северо-Запада, и, в частности, порт Мурманской области, является отрицательной, это связано с падением мировых цен на уголь и с высокими расходами на доставку груза по железной дороге. Сейчас мы стараемся привлечь другие грузы. Например, в этом году достигнут достаточно большой объём перевалки железорудного концентрата, и он продолжит расти. В 2024 году по Северному морскому пути из порта уже были отправлены семь судов класса Capesize. Будем работать с химическими удобрениями, на их перевалку уже заключены несколько контрактов, также планируем переваливать антрацит. Продолжаются переговоры по контейнерным перевозкам. Мы намерены работать со всеми видами грузов, которые будут к нам доставляться.

Несмотря на все сложности, Мурманский морской торговый порт способен обеспечить надёжные, безопасные и эффективные выходы экспортёрам страны на глобальные рынки и перевалку необходимых каботажных грузов для российских арктических инвестпроектов. Портовики столицы Заполярья способны справиться с любой задачей - было бы что грузить.

В 2023 году прошёл полную реконструкцию причал №2 первого грузового района - самый первый причал, с которого в 1915 году начал свое существование Мурманский порт. Сюда можно ставить суда класса Panamax водоизмещением до 70 тысяч тонн и Capesize до 160-170 тысяч тонн. На обновленном причале можно переваливать до пяти миллионов тонн навалочных грузов. При необходимости он может быть переориентирован и на генеральные грузы - товары или продукцию, которые перевозятся в упаковке.

Возле причала №12 стоит на погрузке колоссальных размеров сухогруз класса Capesize, в который загружают 85 тысяч тонн нефтекокса. Затем он перейдёт к другому причалу, где примет партию железорудного концентрата, произведенного в Мурманской области. Работа с российскими предприятиями - одна из приоритетных задач АО «ММТП», - отмечает директор АО «Мурманский морской торговый порт».

- Есть причал номер 15, предназначенный для переработки генеральных и инертных грузов, которые мы отправляем в основном в Арктику, - говорит Андрей Ризниченко, директор по производству АО «Мурманский морской торговый порт». - К сожалению, глубины у причалов здесь невелики, да и длина его ограничена, поэтому мы не можем ставить к ним суда более двухсот метров длиной. Но здесь работают портальные краны «Кондор», грузоподъёмность которых позволяет работать с грузами-тяжеловесами.

Генеральный груз для этого причала - идеальный вариант. Он же подойдёт и для перевалки контейнеров.

Пока «Арктический причал», как называют портовики причал №15, почти свободен: на нём лишь возвышается небольшой штабель угля из Шпицбергена, а у причальной стенки пришвартовано научное судно «Бавенит». Сейчас ожидают ледокольной проводки два судна, которые пока не могут вернуться из арктических морей к этому причалу из-за сложной ледовой обстановки. Когда они придут, здесь закипит работа.

Фото: https://vk.com/murport51